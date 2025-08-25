Buonanotte à l'OL, trois clubs anglais s'opposent à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Afin de renforcer son effectif, l'Olympique Lyonnais vise Facundo Buonanotte comme l'a révélé L'Equipe dimanche. Mais Brighton a déjà d'autres offres qui lui conviendraient nettement plus.

La signature de Facundo Buonanotte à l'OL serait un énorme coup pour le club de Michele Kang dans cette dernière semaine du mercato. Mais, même si le prodige argentin a donné son accord à Lyon si un accord est trouvé avec Brighton, le dossier est très complexe, car la formation anglaise, actuellement 18e et relégable, donne la priorité aux autres clubs britanniques. Les dirigeants des Seagulls n'ont pas l'intention de procéder à un transfert sec du milieu offensif de 20 ans, et s'ils le prêtent, c'est que pour ce dernier s'aguerrisse au football anglais et pas à la Ligue 1 ou un autre championnat européen. Brighton a bien pris note de l'intérêt de l'Olympique lyonnais pour le joueur formé à Rosario, mais d'autres clubs anglais sont déjà volontaires pour accueillir Facundo Buonanotte sous forme de prêt.

L'OL ne marche pas seul dans le dossier Buonanotte

Michael Reed, journaliste pour le site spécialisé dans le football anglais EPL Index, confirme l'intérêt lyonnais pour la pépite argentine, tout comme celui de Dortmund et Leverkusen, mais il ajoute aussitôt que West Ham, Leeds United et Nottingham Forest sont également entrés dans la danse et auraient la priorité de Brighton. De son côté, l'Olympique Lyonnais peut compter sur l'accord du joueur, mais forcément cela ne pèse pas lourd face au choix de Brighton, qui l'an dernier a prolongé le contrat de Facundo Buonanotte jusqu'en 2028, preuve de son désir d'investir sur le long terme sur un joueur qui n'a pas réellement eu énormément de temps de jeu. Au point même que certains supporters des Seagulls des choix techniques de Fabian Hürzeler, qui a succédé à Roberto De Zerbi sur le banc de Brighton.

En attendant, du côté des supporters de l'Olympique Lyonnais, on a déjà envahi les réseaux sociaux de Brighton et de Facundo Buonanotte, afin de dire au club anglais qu'il fallait laisser partir le joueur argentin, et à ce dernier qu'il était attendu avec impatience dans la capitale des Gaules. Est-ce suffisant pour changer la donne ? On aura la réponse d'ici au 1er septembre 20 heures, date de la fin du mercato.