Buonanotte à Chelsea, l’OL veut tout faire capoter

L’OL souhaite se renforcer au poste de numéro neuf d’ici la fin du mercato, mais pas iniquement. Lyon a également l’espoir de recruter un ailier droit, et n’a pas fait une croix sur Facundo Buonanotte.

La fin du mercato s’annonce palpitante à l’Olympique Lyonnais, où l’urgence est de compenser le départ de Georges Mikautadze à Villarreal. Les dirigeants rhodaniens ont déjà ficelé le prêt de Martin Satriano en provenance de Lens, un renfort qui ne sera pas le seul sur le front de l’attaque. L’OL souhaite idéalement faire venir un second joueur à ce poste, d’un calibre supérieur si possible. De plus, Matthieu Louis-Jean et la cellule de recrutement lyonnaise n’ont pas fait une croix sur un possible renfort au poste d’ailier droit. Ernest Nuamah ne reviendra de blessure que dans plusieurs mois, d’où la nécessité de recruter à ce poste.

🚨 L'OL ne lâche rien pour Buonanotte ! 🔴🔵🦁



Brighton hésite, Chelsea guette…

Lyon explore d'autres pistes pour ne rien laisser au hasard et offrir l'équipe la plus compétitive possible à Fonseca.



Comme indiqué par L’Equipe il y a plusieurs jours, Lyon a l’accord de Facundo Buonanotte, ailier argentin de Brighton. La piste semblait toutefois être tombée à l’eau depuis l’annonce il y a un peu moins de 48 heures d’un accord entre Leicester et Chelsea pour le prêt de l’Argentin chez les Blues. L’Equipe nous apprend pourtant dans son édition du jour que l’Olympique Lyonnais n’a pas encore renoncé de manière définitive à Facundo Buonanotte puisque le club rhodanien maintient le contact avec le joueur et son entourage.

L'OL espère encore Buonanotte

L’idée est d’être à l’affût et de pouvoir profiter d’un potentiel contre-temps qui viendrait annuler son prêt à Chelsea. « Tant que rien n’est officiel, l’OL gardera un mince espoir, mais d’autres pistes ont été anticipées pour permettre à Paulo Fonseca de compter sur une équipe compétitive et fournie offensivement après la trêve » écrit Hugo Guillemet dans les colonnes du quotidien national. Il faut effectivement espérer que l’OL a d’autres pistes que celle menant à Facundo Buonanotte sous le coude, car un revirement de situation semble improbable. Et pour preuve, même le célèbre Fabrizio Romano y est allé de son « Here we go » pour annoncer le prêt de Buonanotte à Chelsea. C’est dire si la piste est bouillante, voire même déjà conclue en attendant l’officialisation du club londonien.