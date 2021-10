Bruno Guimaraes envoie un gros avertissement à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Chouchou des supporters de l'Olympique Lyonnais, Bruno Guimaraes sait que d'autres clubs européens ont un regard sur lui. Mais s'il privilégie l'OL, le Brésilien a tout de même des ambitions.

Bonne pioche du mercato hivernal 2020 signée Juninho, Bruno Guimaraes n’a pas mis longtemps à se mettre les supporters de l’Olympique Lyonnais dans la poche. Recruté pour 20 millions d’euros à l’Athletico Paranaense, ce dernier est même devenu l’un des chouchous du Groupama Stadium. Perpétuant la longue tradition des joueurs brésiliens de l’OL, le milieu de terrain de 23 ans s’est non seulement fait connaître dans le championnat de Ligue 1, mais également dans toute l’Europe. Ses performances à Lyon lui ont même valu d’intégrer la Seleçao. Lié avec le club de Jean-Michel Aulas jusqu’en 2024, Bruno Guimaraes est une valeur sûre de l’effectif de Peter Bosz et l’entraîneur néerlandais n’a pas mis longtemps à comprendre l’importance du milieu brésilien.

Lyon doit l'aider à rester en équipe du Brésil sinon...

Mais forcément, qui dit joueur brésilien talentueux, dit intérêt très vif d’autres clubs européens et non des moindres. Durant le dernier mercato, le nom de Bruno Guimaraes a circulé en Bundesliga, et surtout en Premier League, Arsenal ayant notamment été cité. Si le milieu de terrain brésilien de Lyon a clairement fait savoir qu’il appréciait la Premier League, il reste zen. Cependant, à quelques heures du derby face à Saint-Etienne, se confiant dans L’Equipe, Bruno Guimaraes a clairement fait savoir que s’il n’était pas pressé de quitter le club rhodanien, il souhaitait que les performances lyonnaises soient mieux perçues au Brésil, grâce notamment à une participation régulière à la Ligue des champions. « Si l’OL est un tremplin ? Non, c’est une maison. J’ai déjà dit que je rêvais de jouer en Premier League, mais ce n’est pas le moment. Je me sens chez moi à Lyon, je parle français… On peut rester ici longtemps, on a juste besoin de jouer la Ligue des champions pour être en Seleçao. Et puis on veut gagner des trophées aussi, j’espère en remporter avec l’OL », a clairement prévenu, dans un français parfait, Bruno Guimaraes, qui sait que le sélectionneur brésilien a des exigences sportives qu’il devra remplir s’il veut s’installer avec l’équipe du Brésil comme il l'a fait à Lyon.