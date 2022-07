Bruno Cheyrou a bien bossé à l'OL, Bosz doit assurer maintenant

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Malgré une très décevante huitième place et l'absence de coupe d'Europe, Peter Bosz a été maintenu sur le banc de l'OL. Le début de mercato des Lyonnais lui laisse l'espoir de faire bien mieux mais cela lui donne aussi une plus grande pression.

Son arrivée à l'été 2021 à l'OL avait suscité beaucoup d'espoirs chez les supporters. Peter Bosz a prouvé ses qualités de technicien à travers l'Europe ces dernières années avec des mandats à l'Ajax, à Dortmund et au Bayer Leverkusen notamment. Toutefois, ce CV a été terni par sa première saison lyonnaise, conclue à la huitième place de Ligue 1, le pire classement lyonnais depuis 1997. Un rang bien loin des objectifs de C1 des Lyonnais en début de saison. Son jeu et ses résultats pouvaient pousser le Néerlandais dehors d'autant que des entraîneurs ont du quitter l'OL par le passé pour moins que cela.

Calendrier, recrutement : Bosz ne peut plus se louper à l'OL

Mais, finalement, Jean-Michel Aulas a décidé de lui faire confiance et de poursuivre l'aventure alors que le contrat de Bosz court jusqu'en juin 2023 à Lyon. Un choix qui n'a pas fait l'unanimité dans le Rhône auprès des suiveurs du club, lesquels se sont quand même rassurés avec les arrivées de Lacazette, Tolisso ou Lepenant en ce début de mercato. Peter Bosz peut donc compter sur un meilleur effectif pour vivre une saison plus tranquille à l'OL. Une bonne nouvelle mais aussi une pression renforcée sur ses épaules.

🎙 Bruno Cheyrou "Corentin a montré sa volonté de nous rejoindre très vite. On pensait que ce serait impossible mais on l'a fait. C'est un collectif qui va faire que nous allons redevenir compétitifs. " #Tolisso2027 pic.twitter.com/GWmQgrSGTx — Olympique Lyonnais (@OL) July 1, 2022

Bruno Cheyrou a annoncé la couleur lors de la présentation de Tetê vendredi dernier. « L’objectif était de signer des bons joueurs bien évidemment mais surtout de pouvoir les signer le plus rapidement possible avant même le début de la reprise. Une réactivité pour que Peter puisse avoir à sa disposition son effectif et qu’il puisse travailler avec et mettre en place ses idées ainsi qu’un état d’esprit qui nous a parfois fait défaut la saison dernière », avait-il indiqué. Un bon départ espéré d'autant que l'OL débutera avec un calendrier à sa portée : Ajaccio, Lorient et Troyes pour débuter. Un programme qui doit permettre aux Lyonnais de bien se lancer. Et, avec aucune coupe d'Europe à jouer, l'OL aura vraiment la possibilité de prendre des points et être cette fois-ci concurrent à une place en Ligue des champions. Dans le cas contraire, Peter Bosz sera sur un siège éjectable très rapidement.