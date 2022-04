Bosz viré, Aulas crie au complot anti-OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Jeudi, l’OL disputera son 11e quart de finale européen. Autant dire que les rumeurs d’un licenciement de Peter Bosz sont mal venues.

La victoire sur le gong de l’Olympique Lyonnais contre Angers dimanche après-midi (3-2) va permettre à Peter Bosz d’aborder le choc face à West Ham en quart de finale de l’Europa League avec plus de sérénité. Néanmoins, les rumeurs persistent au sujet d’un éventuel licenciement de l’entraîneur néerlandais de l’OL. Des rumeurs infondées et qui visent à déstabiliser Lyon à l’aube de son quart de finale d’Europa League selon Jean-Michel Aulas, qui a repris tout le monde de volée sur son compte Twitter en démentant fermement les rumeurs de départ de Peter Bosz. On l’a bien compris, Jean-Michel Aulas souhaite conforter son entraîneur afin de le mettre dans les meilleures dispositions pour qu’il remporte l’Europa League. Un bilan sera fait à la fin de la saison afin de savoir si l’Olympique Lyonnais doit le conforter.

Jean-Michel Aulas défend Peter Bosz

Déjà le clap de fin pour Peter Bosz à l'OL ? ⁦@EDWARDJAY73⁩ @OL Comment quelqu’1 d censé,d’informé comme vs Edward peut il écrire de telles choses?A un moment où l’OL engage sa fin de saison avec un 11 ème 1/4 de finale de coupe Uefa:tous avec Peter https://t.co/JODLMgvub8 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) April 5, 2022

« Déjà le clap de fin pour Peter Bosz à l'OL ? @EDWARDJAY73@OL. Comment quelqu’un de censé, d’informé comme vs Edward peut-il écrire de telles choses ? A un moment où l’OL engage sa fin de saison avec un 11ème 1/4 de finale de coupe Uefa : tous avec Peter » a tweeté Jean-Michel Aulas, agacé de voir son équipe être déstabilisée ainsi par les rumeurs au sujet de l’avenir de son entraîneur. A travers cette prise de position limpide sur les réseaux sociaux, le président de l’Olympique Lyonnais espère ainsi mettre un terme à toutes les rumeurs de départ en cours de saison de Peter Bosz. Reste maintenant à voir si « JMA » parviendra à instaurer un climat plus serein à l’OL et surtout si cela permettra aux partenaires de Lucas Paqueta et de Moussa Dembélé de réaliser une grande performance contre West Ham jeudi soir en quart de finale de Ligue Europa. Un match crucial tant la coupe d’Europe est désormais l’objectif prioritaire de Lyon, complètement largué en championnat.