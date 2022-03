Bosz prend très cher, l'attaque de l'OL aussi

Dans : OL.

Par Alexis Rose

En ne faisant pas mieux qu’un match nul et vierge sur la pelouse de Reims ce dimanche après-midi, l'Olympique Lyonnais a définitivement dit adieu au podium en Ligue 1. La faute à Peter Bosz, mais aussi à ses joueurs…

Lyon connaît une saison compliquée. Si les Gones sont encore en lice en Europa League, avec un quart de finale à jouer contre West Ham en avril prochain avant un éventuel OL-Barça en demies, l’OL est à la ramasse en championnat. Après 29 journées, le club rhodanien ne compte que 42 points, et se situe à six unités du Top 5. Avec son nul à Reims, Lyon a donc fait la mauvaise opération du week-end dans la lutte pour l’Europe. Suite à ce nouvel échec en L1, Peter Bosz est forcément pointé du doigt. Il faut dire que son bilan est catastrophique, vu que seuls Guy Stéphan (37 points) et Jean Tigana (40) ont fait pire que lui à ce stade de la saison sur le banc de l’OL sous la présidence de Jean-Michel Aulas… Déjà contesté après l'humiliation subie contre Rennes au Groupama Stadium la semaine passée (2-4), l’entraîneur néerlandais va passer une mauvaise trêve internationale.

Carton rouge pour Peter Bosz ! 🟥#SDROL pic.twitter.com/1yXSidtd0w — Canal Football Club (@CanalFootClub) March 20, 2022

D’autant plus qu’il a lâché ses joueurs en plein match contre Reims en écopant d’un carton rouge, sévère il est vrai. Expulsé par Monsieur Hamel à la demi-heure de jeu pour avoir contesté une décision arbitrale, Bosz n’a plus vraiment de soutien chez les supporters… Et ce n’est pas @Zack_Nani qui va défendre le coach lyonnais. « 42 points en 29 matchs, 10 nuls et 8 défaites, moins d'1,5 point par match tu gagnes à peine une rencontre sur 3. Sylvinho a été jeté en 2 mois, mais alors l'OL version Peter Bosz est vraiment la pire version de cette décennie en Ligue 1 dans la lignée de la saison 19/20 », balance le suiveur de l’OL, qui n’est pas le seul à penser que Bosz a déjà fait son temps dans la capitale des Gaules.

Si Bosz aime autant utiliser Paqueta en 9 c'est parce qu'il est scandalisé constamment par le niveau de ses 9 — Yannis (@Yannis_LB) March 20, 2022

Non mais Bosz a des montagnes d'excuses la saison est LUNAIRE.

Mais je commence a avoir des montagnes de truc a lui reprocher. Et 10ème c'est ELIMINATOIRE pour ça les excuses ne suffisent pas. — Bruno el scout (@Benzema3469) March 20, 2022

L'@OL ne ramène qu'un point de Reims. Il en aurait sans doute fallu deux de plus pour rêver encore à la Ligue des Champions. La réalité risque d'être au mieux la Ligue Europa. Comme depuis deux saisons. Y a peut-être pas de hasard...#SDROL — Florian Gazan (@flogazan) March 20, 2022

Pas faute de le répéter, technique+intelligence de jeu c tellement limité pfff.. mais on me dit que X et Y sont bons, ok ok.. 20 mns de débat récemment sur Toko dans EDS (seul @jomicoud de mon côté) Depay longtemps l’arbre qui cachait la forêt, et avec Fékir-Lacazette évidemment https://t.co/BAIhrGvc9v — DidierRoustan (@DidierRoustan) March 20, 2022

Après, Peter Bosz n’est pas le seul fautif non plus dans cette histoire, vu que ses joueurs sont aussi responsables de la mauvaise saison actuelle. Et notamment ses attaquants qui ne sont pas assez tranchants. Un avis partagé par Hugo Guillemet. « La faiblesse récurrente de cette équipe de l’OL est son manque assez flagrant de qualité technique en attaque. C’est faible dans le jeu combiné et la finition… pas pour rien que Bosz met parfois Paquetá devant. La seconde période a été une douloureuse confirmation de ce tweet, en pire. Deux occases énormes vendangées. Et Bosz obligé de mettre Paquetá en 9 et faire entrer Barcola pour espérer qu’il se passe un truc », lance le journaliste de L’Equipe, qui sait que l’OL va devoir être plus efficace pour tenter de remplir son dernier objectif de la saison en Europa League… Si ce n’est pas le cas, l’OL pourrait bien vivre sa pire saison depuis bien longtemps, et peut-être même sans qualification européenne au bout du compte…