Bosz menacé, l’OL sort le communiqué

Par Eric Bethsy

Face aux rumeurs concernant son entraîneur Peter Bosz, annoncé sur la sellette, l’Olympique Lyonnais a rapidement démenti. Le club rhodanien a en effet rédigé un communiqué pour rappeler son soutien au Néerlandais.

La situation devient urgente à l’Olympique Lyonnais. Après trois défaites consécutives, une nouvelle contre-performance à Lens après la trêve internationale pourrait déjà creuser un écart important avec le podium. Autant dire que Peter Bosz serait encore un peu plus fragilisé. Car selon les informations de Foot Mercato, le revers à domicile contre le Paris Saint-Germain (0-1) dimanche dernier a provoqué une réunion de crise.

L’entraîneur des Gones aurait eu droit à un rappel à l’ordre du directeur du football Vincent Ponsot, qui l’aurait menacé d’un licenciement s’il n’intégrait pas le trio de tête dans les cinq prochains matchs. Mais ce n’est pas tout. Nos confrères indiquent que les cadres, à commencer par le capitaine Alexandre Lacazette, ne comprennent pas les choix de Peter Bosz. Certains s’étonneraient de la titularisation du milieu Thiago Mendes en défense centrale et se seraient plaints auprès de la direction.

L’Olympique Lyonnais tient à démentir les informations de Foot Mercato



Lire le communiqué 👉 https://t.co/u3iP8w97yi pic.twitter.com/PzzDPeEK6D — Olympique Lyonnais (@OL) September 23, 2022

Cet article a évidemment agacé l’Olympique Lyonnais qui n’a pas tardé à réagir. Dans son communiqué, le club dirigé par Jean-Michel Aulas assure qu’aucune réunion de crise n’a été tenue après le choc du week-end dernier. Quant à la situation de l’entraîneur, « aucun ultimatum n’a été prononcé à l’encontre de Peter Bosz. L’entraîneur lyonnais et son staff ont connaissance d’un premier temps de passage fixé à la trêve mais le club tient à rappeler qu’il a une totale confiance en Peter Bosz, son staff et ses joueurs et qu’il mettra tout en œuvre pour que les objectifs soient atteints. » Puis le club a évoqué les supposées critiques du vestiaire.

Lacazette n’a fait qu’échanger avec Bosz

« Qu’il s’agisse d’Alexandre Lacazette ou d’autres joueurs, personne ne se s’est plaint auprès de la direction de la tactique mise en place par Peter Bosz. Le capitaine échange, lui aussi, régulièrement avec son entraîneur mais ne s’est en aucun cas manifesté pour contester ses choix. Le choix de Thiago Mendès en défense centrale n’a jamais été remis en cause en interne. Le match du Brésilien face au Paris Saint Germain témoigne de ses qualités pour évoluer à ce poste », a rappelé l’Olympique Lyonnais, qui dénonce des « informations totalement erronées, ayant pour unique but de déstabiliser l’équipe ».