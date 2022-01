Bosz le sent, le vrai Shaqiri est enfin à Lyon

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Son arrivée avait suscité de l'attente chez les supporters de l'OL. Depuis, le nom de Xherdan Shaqiri est surtout synonyme de déception après six mois difficiles dans le Rhône pour le joueur de la Nati. Mais, Peter Bosz reste confiant et note des progrès chez le Suisse.

Bayern Munich, Liverpool et deux titres en Ligue des Champions. Le CV de Xherdan Shaqiri a de quoi faire saliver, il a surtout fait rêver les supporters de l'OL. Cet été, quand Lyon a mis six millions d'euros sur la table pour s'offrir le Suisse, ils ont même cru s'offrir le jackpot avec un joueur qui a contribué à sortir la France lors du dernier Euro. Mais depuis, ils ont du bien déchanter. Sous le maillot de l'OL, Shaqiri totalise un but et deux passes décisives en 14 apparitions. Un bilan famélique renforcé par une faible influence du Suisse dans le jeu lyonnais. Des performances qui n'en font pas un titulaire régulier et pousse à une réflexion sur son avenir à Lyon.

Bosz satisfait de Shaqiri depuis quelques semaines

En effet, les rumeurs sur un possible départ du joueur de la Nati s'intensifient ces derniers jours. Pourtant, la situation de Shaqiri avec l'OL peut repartir du bon pied et c'est Peter Bosz lui-même qui le dit. Le technicien néerlandais reste optimiste concernant Shaqiri et il l'a fait savoir en conférence de presse ce mercredi, à deux jours du derby face à l'ASSE, durant laquelle il était interrogé sur la prestation du Suisse à Troyes.

#Bosz💬 : "#Shaqiri est bien rentré contre Troyes mais je ne suis pas surpris, il s'entraîne bien. Il avait besoin d'un peu de temps pour s'adapter à un nouveau championnat." — Inside Gones (@InsideGones) January 19, 2022

« Il est bien rentré mais ça ne me surprend pas car il s'entraîne bien depuis quelques semaines. Les joueurs qui viennent d'un autre championnat ont besoin de s'adapter un peu plus. Il ne m'a pas déçu face à Troyes », a t-il indiqué. Bosz est le mieux placé pour connaître son joueur et ses paroles rassureront peut-être les plus sceptiques des supporters lyonnais. Toutefois, ils attendront surtout que Shaqiri enchaînent les matches et proposent un meilleur contenu pour se laisser aller à l'optimisme.