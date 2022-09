Bosz et Malo Gusto, coup de pression à Lyon

Dans : OL.

Ce samedi, l'OL a étrillé Angers (5-0) en Ligue 1. Les Gones réalisent d'ailleurs un très joli début de saison. Mais Peter Bosz se veut pointilleux avec certains joueurs, dont Malo Gusto.

A Lyon, tout va bien en ce début de saison. Malgré les quelques pertes importantes du mercato, les hommes de Peter Bosz ont trouvé leur rythme de croisière. Samedi face à Angers au Groupama Stadium, les Rhodaniens ont même déroulé. Que ce soit individuellement ou collectivement, les Gones sont à la hauteur de leurs ambitions. Bien évidemment, la route s'annonce encore longue et semée de péripéties. Mais Peter Bosz peut se rassurer car les points sont pris. Et l'OL, qui compte un match en moins à jouer sur la pelouse du FC Lorient, pourrait même rejoindre le PSG et l'OM en tête de la Ligue 1. Cependant, l'entraîneur néerlandais se veut toujours aussi exigeant avec ses joueurs. Le dernier a en avoir fait les frais : Malo Gusto. Le latéral de 19 ans a frôlé l'expulsion contre Angers, ce qui n'a pas du tout plu à son coach.

Gusto se fait tirer les oreilles

Selon des propos rapportés par L'Equipe, Peter Bosz a en effet chargé le jeune Lyonnais. Il a même dévoilé la teneur du coup de pression. « On voit qu'il n'a que 19 ans. Il a beaucoup de qualités. Physiquement, il est costaud, mais sur le plan tactique, défensivement, il peut progresser. Je lui ai dit : « Est-ce que tu vas vite ? ». Il m'a dit : « Oui, pourquoi ? ». « Alors pourquoi tu fais un tacle au milieu du terrain. Ce n'est pas nécessaire de tacler, Tu dois rester à la course avec lui. Donc tu as pris un jaune. » Et à deux reprises, il rentre ensuite dans les duels en allant encore par terre car il a seulement 19 ans », a notamment indiqué Peter Bosz, qui veut que tous ses joueurs soient le plus concentrés et consciencieux afin d'éviter des pertes de points ou de joueurs de manière stupide. Après une saison dernière totalement ratée, la pression est grande sur l'OL et Peter Bosz afin de remettre le club en coupe d'Europe, et en Ligue des champions si possible.