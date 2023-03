Boateng va partir, l’OL compte les jours et les millions

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Bien que recruté libre à l’été 2021, Jérôme Boateng reste considéré comme un énorme flop pour l’Olympique Lyonnais. Le défenseur central arrivé en provenance du Bayern Munich n’a jamais été le taulier espéré. Outre ses blessures à répétition, son salaire conséquent donne sans doute des regrets au club rhodanien.

L’Olympique Lyonnais va pouvoir tourner quelques pages cet été. Bientôt en fin de contrat, Houssem Aouar et Moussa Dembélé s’apprêtent à faire leurs valises, pour le plus grand bonheur des supporters qui n’hésitent pas à les siffler à chaque apparition. Nul doute que Jérôme Boateng aurait droit au même traitement s’il avait l’opportunité de fouler la pelouse du Groupama Stadium.

Boateng a déçu à tous les niveaux

Le défenseur central de 34 ans va lui aussi quitter l’Olympique Lyonnais libre et par la petite porte. On était loin d’imaginer un tel scénario à l’été 2021, lorsque le club rhodanien pensait réaliser un gros coup en l’attirant sans la moindre indemnité de transfert. L’ancien joueur du Bayern Munich, de par ses qualités et son expérience, semblait destiné à devenir le patron de la défense des Gones.

Mais entre ses blessures à répétition, ses mauvaises performances et son comportement critiqué en interne, Jérôme Boateng a énormément déçu. Cette saison encore, l’entraîneur Laurent Blanc semblait prêt à le relancer et à profiter de son vécu. Mais le successeur de Peter Bosz a fini par s’apercevoir qu’il ne pouvait pas compter sur l’Allemand. On peut parler d’un sacré flop pour l’Olympique Lyonnais.

🚨 TOP 10 des salaires mensuels brut de Lyon (estimations) :



🥇 Lacazette 🇫🇷 (450 000€)

🥈 Boateng 🇩🇪 (400 000€)

🥈 Lovren 🇭🇷 (400 000€)

🥈 Tolisso 🇫🇷 (400 000€)



5- Aouar 🇫🇷 (300 000€)

5- Lopes 🇵🇹 (300 000€)

5- Mendes 🇧🇷 (300 000€)

8- Caqueret 🇫🇷 (280 000€)

8-… — Footballogue (@Footballogue) March 30, 2023

Certes, le club dirigé par Jean-Michel Aulas l’a recruté libre. Mais les revenus offerts pèsent lourd sur les finances de l’Olympique Lyonnais. En effet, L’Equipe nous apprend que Jérôme Boateng perçoit un salaire mensuel brut d'environ 400 000 euros ! A égalité avec Dejan Lovren et Corentin Tolisso, le joueur passé par Manchester City partage la deuxième place au classement des Lyonnais les mieux payés. A priori, personne à Lyon ne regrettera son départ.