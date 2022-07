Boateng stop ou encore, le dilemme énorme de l’OL

Dans : OL.

Avec la prolongation de Thiago Mendes, Jérôme Boateng n’est pas certain d’être un titulaire aux yeux de Peter Bosz à l’OL la saison prochaine.

Et pour cause, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais apprécie beaucoup Thiago Mendes en défense centrale tandis que le prometteur Castelo Lukeba semble déjà incontournable. Autrement dit, Peter Bosz va devoir trancher certains choix délicats la saison prochaine dans le Rhône. Dans le cas où Jérôme Boateng serait relégué à un rôle de remplaçant, l’intérêt de le garder à l’OL se pose. En effet, l’Allemand est susceptible d’étaler sa frustration et de créer des tensions dans le vestiaire, sans compter que son salaire XXL ne colle pas vraiment avec celui d’un remplaçant de luxe. Dès lors, un départ de l’ancien roc du Bayern Munich est envisageable selon le site Olympique & Lyonnais, qui dresse un point précis de la situation et qui évoque tous les scénarios possibles autour de Jérôme Boateng et de son avenir… à Lyon, ou ailleurs.

« Censé être un leader technique et vocal, le champion du monde 2014 est apparu à court de forme et s’est pris plus d'une fois la tête avec certains coéquipiers » note le média avant de poursuivre. « L’exigence munichoise connue pendant dix ans n’a-t-elle pas eu raison de l'ancien de Manchester City ? Trop exigeant le défenseur ? C’est ce qui ressort » analyse par ailleurs O&L, qui rappelle que Jérôme Boateng a connu quelques altercations dans le vestiaire lyonnais cette saison comme avec Léo Dubois le jour du déplacement très périlleux de Lyon à Rennes. « Malgré les frasques de la saison dernière, une préparation complète et en groupe pourrait changer beaucoup de choses. Bosz sait que son joueur a beaucoup à apporter. Certains matchs de la saison dernière en ont donné un aperçu avec une qualité de passes très largement au-dessus de la moyenne » note en revanche le média. Dès lors, les dirigeants de l’OL devront se réunir et prendre la bonne décision pour l’avenir de Jérôme Boateng. Un sacré dilemme se pose pour Peter Bosz, Vincent Ponsot, Jean-Michel Aulas et John Textor.