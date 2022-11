Boateng devant la justice, l’OL attend fébrilement le verdict

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Jérôme Boateng est ce mercredi à Munich pour entendre la décision de la cour d’appel concernant son procès pour violences conjugales.

Au placard sous Peter Bosz, l’international allemand Jérôme Boateng est redevenu un titulaire à l’Olympique Lyonnais. Depuis la nomination de Laurent Blanc, l’ex-défenseur du Bayern Munich a enchainé trois titularisations de suite contre Rennes, Montpellier et Lille. Un nouveau statut qui colle comme un gant à Jérôme Boateng, dont les prestations ont plutôt rassuré le staff de l’OL. Laurent Blanc, qui souhaite s’appuyer sur des joueurs d’expérience pour redresser Lyon, discute énormément avec Jérôme Boateng… mais uniquement de football. Et le sport n’est pourtant pas la seule chose qui occupe l’esprit du défenseur de 34 ans ces derniers jours puisque ce mercredi, Jérôme Boateng est à Munich pour entendre la décision de la cour d’appel au sujet de son procès pour violences conjugales. Une condamnation placerait automatiquement l’OL dans une situation délicate.

Une condamnation de Boateng ferait désordre à l'OL

Mais au sein du groupe lyonnais, on se veut confiant même si on avoue sans mal qu’une condamnation de Jérôme Boateng ferait désordre. « Évidemment qu'on s'en serait bien passé, ce n'est pas un truc anodin. S'il est condamné pour des trucs qui vont à l'encontre des valeurs que tu essaies de prôner dans ton club, c'est sûr que c'est emmerdant » souffle un proche du groupe lyonnais dans L'Equipe avant de poursuivre. « S'il va en appel, c'est parce qu'il a l'intime conviction qu'il n'a rien fait et il veut laver son honneur auprès de ses filles. Parce qu'il aurait pu payer et c'en était terminé » conclu ce proche du groupe professionnel de l’Olympique Lyonnais. Nul doute qu’à quatre jours d’un match au sommet face à Marseille au Vélodrome, les dirigeants de l’OL guetteront avec une pointe de fébrilité la décision de la cour d’appel de Munich au procès de Jérôme Boateng. En espérant que l’ex-défenseur du Bayern soit totalement innocenté.