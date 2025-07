Bloqué à l’OL, Mikautadze est cash sur sa situation

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après le nul en amical contre les Belges de Molenbeek (1-1) ce mercredi, Paulo Fonseca a fait savoir que l’Olympique Lyonnais comptait bien conserver Corentin Tolisso et Georges Mikautadze. Une décision validée par l’attaquant géorgien.

Par l’intermédiaire de son entraîneur Paulo Fonseca, l’Olympique Lyonnais a fait un petit point mercato ce mercredi. Après le match amical face à Molenbeek, le Portugais a été interrogé sur la composition de son effectif. Et le technicien s’est montré catégorique en ce qui concerne Corentin Tolisso et Georges Mikautadze. « Oui, comme pour Georges, je souhaite garder Coco, a annoncé le coach des Gones. Ce n’est pas négociable et je pense que pour le club aussi. » Les dirigeants rhodaniens ne sont pas les seuls à valider la décision de Paulo Fonseca.

🗨 « Ça fait plaisir de remettre les crampons et de refaire des matchs »



🎙 Après #OLRWDMB, @MikautadzeG évoque sa forme actuelle après avoir manqué la première rencontre amicale 🔴🔵 — Olympique Lyonnais (@OL) July 23, 2025

Malgré les nombreuses rumeurs et sa cote sur le marché des transferts, Georges Mikautadze a lui aussi exclu un départ cet été. « Je suis Lyonnais jusqu’en 2028, et je suis là pour aider l’équipe et mon club », a tranché celui qui devra assumer le rôle d’attaquant numéro 1 suite au départ d’Alexandre Lacazette. Un statut synonyme de pression. « Mais moi j’aime bien ça, a réagi l’international géorgien dans des propos relayés par Le Progrès. Il faudra prendre du plaisir et en donner aux supporters, au club. En fait, je veux marquer plus de buts que la saison dernière (17 toutes compétitions confondues), être décisif et plus jouer. »

Mikautadze toujours ambitieux

A priori, son temps de jeu devrait largement augmenter pendant l’exercice à venir. Georges Mikautadze représentera l’un des piliers censés mener l’Olympique Lyonnais vers son objectif en Ligue 1. « L’ambition est d’accrocher une place en Ligue des Champions », a indiqué l’ancien Messin, pas du tout refroidi par la situation financière du club après son maintien décidé par la commission d’appel de la DNCG.