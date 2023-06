Laurent Blanc sauveur de l'OL, il détruit le mythe

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Si l'OL a échoué à se qualifier pour l'Europe, tout le monde s'accorde à dire néanmoins que l'arrivée de Laurent Blanc a été bénéfique. L'OL a été l'une des meilleures équipes des matchs retour. Toutefois, son apport est-il si positif depuis le début de son mandat ?

Le réveil lyonnais a été trop tardif. Samedi soir, sans grande surprise, l'OL a officiellement raté l'Europe pour la deuxième saison de suite. Une conclusion regrettable alors que la dynamique a été bonne en 2023. Sur les derniers mois, le jeu lyonnais a été plus abouti avec plus de buts marqués, un onze trouvé et une mentalité au top. Surtout, l'OL a réussi à battre le PSG, Lens, Rennes, Monaco et bien d'autres équipes sur cette période. Sur les matchs retour, l'OL est troisième devancé seulement par Lens et le PSG. Un beau tableau d'ensemble qui semble pousser les supporters à exiger le maintien en poste de Laurent Blanc.

Blanc-Bosz, l'écart est plus mince que prévu

John Textor veut aussi suivre cette voie et conserver Laurent Blanc. Il se joint ainsi au concert de louanges autour de l'entraîneur lyonnais. Un enthousiasme qui est modéré par SeriousCharly. Célèbre supporter de l'OL sur Twitter, l'influenceur et youtubeur a mené son enquête statistique sur le travail de Blanc. Le résultat est loin d'être aussi positif que les chiffres des matchs retour le montrent. Il a posté un message, comparant les bilans de Blanc et de Peter Bosz à l'OL.

À la J10, quand Laurent Blanc prend l'équipe, l'OL est à 6 pts de la 5e place et 9 du podium.



L'OL termine cette saison à 5 pts de la 5e place et 12 pts du podium.



On peut parler de dynamique, de "classement phase retour", ce que vous voulez, la réalité comptable est simple. — Charly M. (@SeriousCharly) June 3, 2023

« À la J10, quand Laurent Blanc prend l'équipe, l'OL est à 6 pts de la 5e place et 9 du podium. L'OL termine cette saison à 5 pts de la 5e place et 12 pts du podium. On peut parler de dynamique, de « classement phase retour », ce que vous voulez, la réalité comptable est simple », a t-il écrit non sans sarcasme. De quoi questionner le réel apport de Laurent Blanc et surtout le bien-fondé de sa possible reconduction sur le banc de l'OL. Cependant, sans dénigrer cette comparaison, on y voit aussi toutes les difficultés de Blanc en octobre-novembre dernier avec l'équipe construite par et pour son prédécesseur. L'accélération réelle de l'OL en 2023 tend à prouver quand même qu'il a su imposer sa patte à moyen terme.