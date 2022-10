Blanc l’a relancé, l’OL peut s’en débarrasser

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Dans le nouveau schéma tactique de Laurent Blanc, Moussa Dembélé a retrouvé sa place dans le onze de l’Olympique Lyonnais. Mais à cause de sa situation contractuelle, l’attaquant français pourrait être poussé vers la sortie cet hiver, surtout si West Ham entame des discussions concrètes.

Comme souvent après un changement d’entraîneur, les cartes sont redistribuées à l’Olympique Lyonnais. D’anciens titulaires comme Karl Toko Ekambi et Tetê se sont retrouvés sur le banc des remplaçants au profit d’Houssem Aouar et de Moussa Dembélé dans le schéma de Laurent Blanc. Le nouveau coach des Gones privilégie effectivement un système à deux pointes qui permet à l’avant-centre d’évoluer aux côtés d’Alexandre Lacazette. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux attaquants complémentaires adorent jouer ensemble.

Reste à savoir si leur association résistera au mercato hivernal. Pour rappel, Moussa Dembélé a entamé la dernière année de son contrat. L’ancien joueur du Celtic, poussé vers la sortie en vain cet été, ne semble pas parti pour prolonger. Du coup, l’Olympique Lyonnais sera forcément à l’écoute de toutes les offres éventuelles pour son attaquant. Des propositions pourraient bien arriver sachant que Moussa Dembélé plaît toujours autant en Premier League. La preuve, l’insider Ekrem Konur évoque un intérêt de West Ham.

Dembélé encore indécis

Au lieu d’attendre la fin du contrat du Lyonnais, les Hammers seraient prêt à transmettre une offre de transfert en janvier. Peut-être une bonne nouvelle pour le club rhodanien qui était déjà en contact avec West Ham cet été concernant l’opération Lucas Paqueta. Encore faudrait-il que Moussa Dembélé accepte de partir. Dans un récent entretien accordé à l’émission Téléfoot, le natif de Pontoise se disait indécis. « Non, ma décision n’est pas du tout prise », assurait l’attaquant de 26 ans, forcément tenté à l’idée de se retrouver libre et en position de négocier le meilleur contrat possible.