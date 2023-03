Benzema viré car trop gros, l’OL a frôlé la catastrophe

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Considéré comme l’un des tout meilleurs joueurs au monde, Karim Benzema fait la fierté de son club formateur. L’Olympique Lyonnais a pourtant bien failli éjecter l’attaquant pendant sa formation à cause de sa mauvaise condition physique.

Jean-Michel Aulas y croit encore. Dans un récent entretien accordé à RMC, le président de l’Olympique Lyonnais a répété son rêve de récupérer Karim Benzema. L’attaquant du Real Madrid représente un symbole pour son ancien supérieur qui n’a gardé que d’excellents souvenirs de son passage. Le parcours du Français a pourtant bien failli s’arrêter pendant sa formation. En effet, son ex-coéquipier à l’académie Julian Palmieri se souvient d’un épisode charnière dans l’évolution de KB9.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

« C'était très dur pour certains jeunes, a raconté le consultant à la chaîne YouTube Colinterview. Tu te bats pour un truc et très vite ça s'arrête. Ils ne prenaient pas de gants, c'est un peu l'usine. Lyon, ça forme, ça jette… C'étaient des moments difficiles pour certains parce qu'ils étaient recrutés dans leur ancien club où ils étaient les meilleurs joueurs dans la région lyonnaise. Et ils étaient persuadés que ça allait bien se passer à Lyon. Mais très souvent, au bout d'un an ils retournaient dans leur ancien club. Karim Benzema avait été viré, pour l'histoire. »

Le déclic pour Benzema

« Mais il y avait souvent un repêchage : un joueur qui avait été viré mais ils sentaient qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Ils pouvaient repêcher le joueur pour lequel ils avaient le plus galéré dans les avis. Et ils avaient repêché Karim Benzema, a expliqué Julian Palmieri. Ils l'avaient viré parce qu'ils le trouvaient physiquement trop gros et parce qu'ils pensaient à l'époque qu'il n'aurait pas la force mentale pour s'appliquer et avoir une forme physique digne d'un footballeur. Et c'est là où il a bossé et il a vraiment explosé en un ou deux ans. » Sans doute le déclic qui a lancé la carrière de l’ancien Lyonnais.