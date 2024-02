Benrahma en prison, les larmes de l’OL n’y changeront rien

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL va tout tenter pour faire valider le transfert de Saïd Benrahma qui a capoter tard jeudi soir. Mais si West Ham a dit non, cela risque de rester ainsi au grand dam des dirigeants et supporters lyonnais.

Les supporters de l'OL se sont réveillés avec la gueule de bois ce vendredi, alors que le mercato de leur club est tout de même exceptionnel. Mais la dernière touche n’a pas pu être validée, alors que Saïd Benrahma avait été autorisé à s’envoler pour Lyon et même à passer la visite médicale et y signer son contrat. Mais tout s’est écroulé en fin de soirée, pour la simple raison que West Ham n’a pas validé le transfert, et n’a rentré aucune donnée dans le formulaire international de validation de la FIFA. Un coup presque habituel désormais des clubs anglais, qui savent que tout peut capoter selon leur bon vouloir, malgré des négociations annoncées comme conclues.

Le PSG avais aussi contesté, sans résultat

Mais tant que rien n’est signé et validé au plus haut niveau, il faut miser sur la bonne foi de l’autre partie, et ce n’était pas le cas avec West Ham, qui a fait la même chose avec le Bétis Séville pour le départ prévu de Fornals. L’OL a déjà annoncé son intention de poser un recours, mais cela risque d’être peine perdue. En effet, le PSG avait aussi tenté de faire valider de force la venue d’Hakim Ziyech malgré la même attitude de la part de Chelsea, mais cela n’avait rien donné. Si West Ham ne veut pas vendre son joueur, et en dépit de nombreux accords, rien ne l’oblige à valider un transfert ou un prêt.

Je pense à la conférence de presse de demain à 14h, elle peut devenir très vite légendaire 👀



Benrahma à la conférence j'y songe pic.twitter.com/XFC3CX6I5J — Media Gones™ (@Media_Gones) February 2, 2024

Les supporters lyonnais, comme leurs dirigeants, vont avoir beaucoup de mal à digérer cette mauvaise surprises. Les photos de Saïd Benrahma en prison avec le maillot de West Ham envahissent les publications du club londonien sur les réseaux sociaux. Mais il y a désormais de grandes chances que l’international algérien reparte vers les Hammers dans les prochaines heures, même s’il n’a pas, lui non plus, caché sa grosse déception de devoir rester de force à West Ham alors qu’il avait déjà posé avec son nouveau maillot de l’OL.