Benjamin Pavard à l'OL, la rumeur enfle

Par Claude Dautel

Annoncé comme partant de l'Inter, Benjamin Pavard n'a pas encore décidé de l'avenir de sa carrière. Après l'OM, c'est l'Olympique Lyonnais qui serait en contact avec le défenseur international français.

Lié jusqu'en 2028 avec l'Inter, Benjamin Pavard ne semble plus en odeur de sainteté du côté de Milan, au point que son départ dès ce mercato d'été ne sera pas une énorme surprise. A 29 ans, le champion du monde 2018 est à la croisée des chemins, et l'idée d'un retour en Ligue 1 n'est pas à écarter définitivement. Jeudi, L'Equipe évoquait l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour Pavard, même si l'OM n'en faisait pas sa priorité numéro 1. Mais 24 heures plus tard, c'est du côté de l'Olympique Lyonnais que le nom de Benjamin Pavard circule. Ekrem Konur, journaliste turc spécialiste du mercato, affirme que l'OL figure dans une petite liste de clubs susceptibles d'accueillir le défenseur formé par Lille où l'on trouve, outre Lyon, le club saoudien de NEOM, Galatasaray et Barcelone.

Pavard tenté par l'OL ?

Si l'Olympique Lyonnais veut s'offrir Benjamin Pavard, il va falloir que les dirigeants rhodaniens soient particulièrement inspirés au moment de faire une offre à l'Inter et au défenseur français. Car du côté de Milan, le natif de Maubeuge touche près de 500.000 euros, et à l'exception notable de Corentin Tolisso, l'OL ne peut plus se permettre ce genre de rémunération. La DNCG a en effet mis sous contrôle les salaires à Lyon, et nul doute que pour signer chez les Gones, Pavard devrait diviser son salaire par trois. De plus, du côté du Groupama Stadium, ce sont plutôt des attaquants qui sont attendus d'ici lundi à 20 heures. Mais, on a vu des choses tellement folles dans les dernières heures du mercato, que l'on ne peut jurer de rien.