Barcola vendu au PSG, l'OL dira oui à l'offre folle

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain souhaite recruter Bradley Barcola, et une première offre de 30 millions d'euros a été repoussée par l'Olympique Lyonnais. Cependant, le dossier n'est pas refermé, et même si l'OL souhaite conserver son jeune prodige offensif, le PSG pourrait finir par convaincre John Textor de céder son joueur.

Depuis son coup de chaud de début juillet, le mercato du Paris Saint-Germain est totalement à l’arrêt, le dossier Mbappé semblant avoir figé toutes les opérations. Cependant, Luis Campos ne reste pas à rien faire, et notamment dans le dossier Bradley Barcola. Conscient que l’Olympique Lyonnais était dans une situation financière compliquée lors de ce mercato, le conseiller sportif du PSG a donc transmis une proposition à hauteur de 30 millions d’euros pour celui qui a encore trois ans de contrat avec l’OL.

Mais, même si Barcola a déjà discuté de son possible contrat à Paris, John Textor a rapidement refusé ce chèque, et a également fait savoir qu’il n’envisageait pas la vente de ses meilleurs jeunes, et donc Bradley Barcola, lors de ce marché des transferts. Lyon compte sur ses pépites en 2023-2024, mais la réalité économique est là et on pourrait rapidement le constater. La DNCG contrôle en effet la totalité des dépenses lyonnaises cet été et cela se ressent puisqu’après avoir fait signer Skelly Alvero et Clinto Mata, l'OL n'a plus recruté un seul joueur, se contentant de contacts qui ne se concrétisent pas. Et forcément cela interpelle.

L'OL refuse de vendre Barcola...pour l'instant

Journaliste pour L’Equipe, José Barroso révèle ce dimanche que le Paris Saint-Germain n'a pas du tout renoncé à l'idée de recruter le natif de Lyon, les champions de France étant persuadés que l'Olympique Lyonnais ne ferme pas la porte à un départ du joueur de 20 ans, mais veut juste faire grimper le prix de ce dernier. Le PSG pourrait donc revenir à la charge avant le 31 août prochain avec cette fois une offre supérieure à 30 millions d'euros, laquelle pourrait permettre à Bradley Barcola de rejoindre le club de la capitale. Dans cette opération, Paris a un atout énorme, à savoir que Barcola est devenu un client de Jorge Mendes, proche de Luis Campos, mais si l'intransigeance de John Textor est réelle, alors le Paris Saint-Germain ne pourra pas faire grand-chose.