Aulas-Tapie, malaise sur Canal+

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le Late Football Club, sur Canal+, a donné lieu à une séquence qui a mis en colère les supporters de l'Olympique Lyonnais. Car Jean-Michel Aulas s'est retrouvé mêlé de manière improbable à l'hommage consacré à Bernard Tapie.

Comme de nombreuses personnalités, Jean-Michel Aulas était mercredi à l’église de Saint-Germain-des-Prés où avait lieu un premier hommage à Bernard Tapie en présence de la famille de l’ancien président de l’OM décédé dimanche des suites d’un cancer. Le président de l’Olympique Lyonnais, qui a dit avec émotion tout le bien qu’il pensait de celui qui l’avait poussé à devenir le patron de l’OL, assistait à cette messe en compagnie notamment de Jean-Pierre Papin, Basile Boli, Rolland Courbis, Bernard Hinault, ou bien encore Nicolas Sarkozy et Brigitte Macron. Apparu très touché, Jean-Michel Aulas n’a jamais masqué l’affection qu’il avait pour celui qui avait mené un rival de Lyon à la victoire en C1.

🗨️ "Aulas n'a pas le charisme. (...) Tapie avait une dimension de légende"



Christophe Bouchet et Jean-Philippe Durand considèrent qu'il n'y aura plus jamais de Bernard Tapie dans le foot français

Mais si Jean-Michel Aulas et Bernard Tapie avaient des relations très amicales, et même une vraie proximité quand on se souvient d’un émouvant échange récent au téléphone entre les deux hommes dans le cadre d’une émission consacrée au patron de l’OL sur RMC, certains veulent se livrer au petit jeu des comparaisons. A l'occasion du Late Football Club, où un hommage à Bernard Tapie était rendu, cela est même devenu l’occasion d’étranges propos lorsque le nom de Jean-Michel Aulas, qui n'avait rien demandé, a été évoqué. « Quand Aulas se rapproche de Bernard Tapie, c’est quand il met tous les moyens qu’il a, toute sa force pour défendre son club. Ça c’est sûr. Après, Jean-Michel Aulas n’a pas le charisme, le sens de la communication ou justement la force que pouvait avoir un Bernard Tapie », a lancé un Jean-Philippe Durand, rapidement rejoint par Christophe Bouchet. « On pourrait faire une émission sur Jean-Michel Aulas, et saluer ce qu’il a fait à Lyon, mais il lui manque une dimension. La dimension de la légende », a lui lancé l’ancien président de l’Olympique de Marseille.

🗣 "Je t'aime Jean-Michel !"



📞 Bernard Tapie fait une surprise à @JM_Aulas. Un joli moment de télé entre deux présidents mythiques du football français. Et pour la première fois, JMA semble fendre l'armure.



🗝 #AulasCommeJamais

🗓 𝗖𝗲 𝘀𝗼𝗶𝗿 𝗮̀ 𝟮𝟭𝗵

📺 RMC Sport 1 pic.twitter.com/Yu2CH6BaUe — RMC Sport (@RMCsport) February 5, 2021

Il y a évidemment eu comme un léger malaise sur le plateau du Late Football Club où l’on ne s’attendait pas à cela, et cela s’est propagé sur les réseaux sociaux, de nombreux téléspectateurs n’ayant pas compris pourquoi Jean-Michel Aulas avait ainsi été dénigré sans réelle raison. « La grande classe d'insulter Aulas pour rendre hommage à Tapie. Aucun respect balancer des conneries pareilles dans ce contexte, il a manqué un occasion de fermer sa bouche. Rend hommage a Tapie si tu veux mais arrête-toi là », « Quel intérêt de valoriser une personne en en dénigrant une autre d'autant que visiblement ces deux hommes s'appréciaient. Que vous le vouliez ou non ces deux hommes ont fait beaucoup pour le foot français », « Venant de Bouchet, rien d’étonnant; Par contre, expliquez-nous l'intérêt de faire la comparaison d'autant plus que dans son hommage, à aucun moment il n'attire la couverture à lui ! », les commentaires négatifs sont tombés par dizaines, l'incompréhension étant totale sur cette séquence.