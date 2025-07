Aulas sort le chéquier et devient le sauveur lyonnais

Dans : OL.

Affecté par la situation de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a proposé son aide au club lourdement sanctionné par la DNCG. Mais ce n’est pas tout. L’ancien président des Gones se dit également prêt à soutenir l’ASVEL en basket.

Jean-Michel Aulas ne peut pas rester insensible. Après le verdict rendu par la DNCG, qui a confirmé la relégation administrative de l’Olympique Lyonnais en Ligue 2, l’ancien président du club rhodanien a partagé sa tristesse. Le vice-président de la Fédération Française de Football reste néanmoins persuadé que la situation peut s’arranger, notamment avec sa propre intervention.

« En tant que supporter, je ne peux qu’aider tous ceux qui font en sorte que l’Olympique Lyonnais ne soit pas en deuxième division. Et le football en a besoin, confiait Jean-Michel Aulas à Actu.fr la semaine dernière. Michele Kang et Michael Gerlinger, que je connais depuis des années, ont accepté ce défi. L’épreuve est difficile, il faut que Michele Kang soit pertinente. Elle l’est. Un certain nombre de gens vont venir l’aider, on va tout faire pour que l’OL ne puisse pas rester là où il est aujourd’hui. » Ce costume de sauveur, le prédécesseur de John Textor veut aussi l’endosser du côté de l’ASVEL.

Aulas tend la main à Tony Parker

Le club de basket présidé par son actionnaire Tony Parker rencontre des difficultés financières et peut compter sur le soutien de JMA. « Je m'y suis intéressé quand on me l'a demandé pour aider, mais je ne suis pas rentré dans le détail des chiffres, a-t-il indiqué au Progrès. J'essaie, comme j'essaie de le faire pour l'OL, de trouver des solutions qui permettent au sport lyonnais de rester à sa place. Tous les clubs de sports professionnels de Lyon, que ce soit l'OL, le LOU rugby, l'ASVEL et demain, je l'espère, un club de handball capable de gagner la coupe d'Europe, nous intéressent. » Le dirigeant de la FFF espère tout de même voir Tony Parker « rester le leader, car il en fait la valeur ».