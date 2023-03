Aulas sort la preuve que l'OL est meilleur que tout le monde

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Considérée comme la meilleure équipe française au début des années 2000, l'OL vit une période compliquée depuis quelques années et est en passe de boucler une deuxième saison sans coupe d'Europe. Malgré cet échec, Jean-Michel Aulas ne veut pas abandonner son club et souligne à quel point son club est encore à l'avant-garde.

Actuellement dixième de la Ligue 1, l'OL va devoir tout donner en coupe de France pour espérer se qualifier pour la prochaine Ligue Europa. Les Gones vont affronter le tenant du titre Nantes, en demi-finale de la compétition le mercredi 5 avril. C'est probablement la dernière chance de Lyon pour retourner en coupe d'Europe. Si Lyon perd contre les Nantais, Jean-Michel Aulas qui avait annoncé qu'il quitterait l'OL en cas de 8e place en championnat et sans coupe d'Europe, semble finalement avoir changé sa décision. Le président lyonnais est persuadé du potentiel de son équipe et voit plus loin. Aulas souhaite aller au bout des trois ans prévus avec John Textor et s'est exprimé sur son avenir auprès du site olympique-et-lyonnais.

L'OL reste devant tout le monde pour Aulas

« On s’est réinventé avec l’académie où l’on continue de sortir de bons joueurs. On s’est réinventé dans le football féminin, on l’a même inventé. Et si on regarde sur les vingt dernières années le classement de l’OL, on reste devant. Tant qu’il y a de l’espoir, on ne peut pas dire qu’on a échoué. Il y a l’espoir, il est ténu, mais il existe l'espoir de retrouver l’Europe la saison prochaine. On a un bon entraîneur, on a un conseiller sportif qui est expérimenté, on a une structure opérationnelle qui fonctionne, on a tout ce qu’il faut pour pouvoir réussir. Si c’était si facile que ça, Chelsea serait leader de Premier League et Liverpool serait qualifié en Ligue des champions et la Juventus serait leader de son championnat. Ça arrive aux autres. Il faut un déclic. Je le répète, on a tout pour. Si je n’y arrive pas avant de partir, alors là, il sera vraiment le temps de mettre quelqu’un à ma place » a déclaré le dirigeant lyonnais qui laisse entendre que même si l'OL échoue dans ses objectifs, il restera au club pour terminer son aventure en terres rhodaniennes, sous la houlette de John Textor, nouveau propriétaire de Lyon. En attendant, voir l'OL en tête du classement moyen sur les 20 dernières années fait certainement une belle jambe aux supporters, qui voient surtout leur club perdre pied saison après saison, et devoir de plus en plus souvent se priver des rencontres européennes qui ont fait la force de Lyon par le passé.