Aulas roi du foot féminin, tout est prévu

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le début de la semaine a été marquée par l’éviction de Jean-Michel Aulas par John Textor à la tête de l’OL.

Après 36 ans de présidence, Jean-Michel Aulas n’est plus le président de l’Olympique Lyonnais. En désaccord avec le nouveau propriétaire du club rhodanien John Textor sur plusieurs points, « JMA » a été évincé. Président d’honneur du club, il ne fait désormais plus partie des décisionnaires influents au sein de l’OL. Vincent Labrune a rapidement rendu un hommage appuyé à son ancien rival de l’époque Lyon-Marseille et une phrase du président de la LFP a retenu l’attention de tout le monde.

🎙 @DanielRiolo : "Aulas n'a jamais trempé l'OL dans une histoire louche, il n'y a pas eu de choses illégales. L'OL c'est un club propre de ce côté là, c'est à mettre à son crédit". pic.twitter.com/uhkeq2q57y — After Foot RMC (@AfterRMC) May 8, 2023

« Aulas sera toujours présent dans la gouvernance du football français » a notamment fait savoir Vincent Labrune au micro de RMC. Mais dans quel rôle ? A en croire L’Equipe, l’ex-président de l’Olympique Lyonnais n’ambitionne pas de devenir le futur patron de la Fédération française de football. Dans son édition du jour, le quotidien national a fait savoir que Jean-Michel Aulas nourrissait davantage d’ambitions dans la gouvernance et le développement du football féminin.

Aulas grand patron du football féminin en France ?

« On peut tout à fait jouer un rôle dans la Ligue professionnelle féminine sans être le président » avait-il expliqué au mois d’avril alors qu’il préfère qu’une femme soit à la tête de cette ligue professionnelle qui verra le jour en juillet 2024. « Patron officiel ou non, il doit être l'homme-clé de la discipline » explique L’Equipe, pour qui Jean-Michel Aulas jouera un rôle décisif dans le développement et la gouvernance du football féminin en France dans les mois et les années à venir. Dans quel rôle ? Il est encore un peu tôt pour le dire. Mais Jean-Michel Aulas n’a renoncé au football et encore moins au football féminin après son départ de l’OL, où il a fait de la section féminine une référence mondiale.