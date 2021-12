Aulas et l'OL donnent rendez-vous à la LFP !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Son référé devant le CNOSF ayant échoué, l'Olympique Lyonnais attend désormais le 8 décembre pour faire entendre sa voix devant la commission de discipline de la LFP.

Jean-Michel Aulas n’a pas été entendu par le Comité Olympique Français, et ce sera dans un stade totalement vide que l’équipe de Peter Bosz jouera ce mercredi soir contre le Stade de Reims. L’OL n’a pas d’autre choix que de prendre note de ce revers, mais le club rhodanien veut désormais que son passage devant la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel lui permette de faire entendre ses arguments après le gros incident intervenu lors du match contre Marseille au Groupama Stadium. Lyon estime ne pas devoir payer le comportement d’un supporter, lequel a été immédiatement interpellé suite au jet d’une bouteille sur Dimitri Payet.

L’Olympique Lyonnais prend acte de la conciliation du CNOSF à propos de la mesure conservatoire instaurant un huis clos total pour le match OL – Reims. La rencontre se disputera donc sans public ce mercredi 1er décembre 2021.https://t.co/s123bNGSqq — Olympique Lyonnais (@OL) December 1, 2021

« L’Olympique Lyonnais prend acte de la conciliation du Comité national Olympique et sportif français à propos de la mesure conservatoire instaurant un huis clos total pour le match OL – Reims qui se disputera donc sans public ce mercredi 1er décembre 2021. L’Olympique Lyonnais regrette cette décision de la LFP pénalisante pour le club à la suite d’un acte isolé, tout en notant que le CNOSF souligne sur la mesure conservatoire : « Cette mesure de huis clos total du Groupama Stadium n’aura en toute hypothèse pas vocation à perdurer au-delà d’une rencontre à domicile ainsi que l’ont soutenu les représentants de la LFP au cours de l’audience. » Jusqu’à présent, seuls les actes de masse avaient entraîné des mesures conservatoires. L’Olympique Lyonnais rappelle l’importance de décisions équilibrées, proportionnelles et homogènes avec les autres prises depuis le début de la saison 2021-2022 par la commission de discipline de la LFP. L’Olympique Lyonnais attend désormais la décision de la commission de discipline du 8 décembre prochain et rappelle sa volonté d’être jugé uniquement sur le fait isolé qui le concerne, sans se voir pénalisé plus lourdement que lors des incidents de masse qui ont pu émailler d’autres stades de Ligue 1 et de Ligue 2 », indique, dans un communiqué, l'Olympique Lyonnais.