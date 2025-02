Aulas dérape sur Marseille 4 jours après OM-OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Visiblement agacé de voir l'actualité lyonnaise tourner autour de différentes agressions et règlements de compte, Jean-Michel Aulas n'a pas pu s'empêcher de s'en prendre à Marseille au passage.

La défaite de l’OL au Vélodrome a-t-elle été mal digérée par Jean-Michel Aulas ? Dans une attaque venue de nulle part, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais, dont il est toujours un grand supporter, a décidé de retrouver les chemins des petites phrases assassines aux contours de l’actualité de la ville lyonnaise. Le dirigeant historique de l’OL a réagi à une information évoquant un homme blessé par balles et poignardé à Villeurbanne, pointant du doigt la dégradation de la vie à Lyon avec un argument très anti-marseillais. « On se croirait dans une autre citée du Sud les lyonnaises et lyonnais on besoin de sécurité , ce n’est pas notre ville », a déploré Jean-Michel Aulas, dans une référence à peine masquée à Marseille, où les règlements de comptes et agressions sont souvent pointés du doigt.

Aulas fait réagir les supporters

0n se croirait dans une autre citée du Sud les lyonnaises et lyonnais on besoin de sécurité , ce n’est pas notre ville — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) February 6, 2025

Une sortie qui a eu le don de faire réagir les supporters de l’OM, pour qui Jean-Michel Aulas a surtout le « seum » de voir son club être en difficulté en championnat et d’avoir perdu au Vélodrome dimanche dernier. Pas de quoi amener un débat constructif en tout cas, sachant que les suiveurs des deux camps sont ensuite partis sur des divagations plus politiques que sportives. Toujours est-il que Jean-Michel Aulas s’inquiète de l’actualité autour de la ville de Lyon, et qu’il a retrouvé une certaine activité sur son compte X, même si ce n’est plus pour faire passer des messages liées aux performances de l’OL ces derniers mois.