ASSE-OL, l'arbitre est connu, la polémique éclate

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais est au taquet concernant l'arbitrage, et la désignation de François Letexier pour officier lors du derby contre Saint-Etienne est évidemment soumis à de vives critiques.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais ont du mal à digérer les décisions arbitrales, et surtout l’usage de la VAR, lors des matchs du Championnat de Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain et Lorient. Jean-Michel Aulas est plusieurs fois monté au créneau, et selon L’Equipe le président de l’OL en a discuté directement avec les dirigeants de l’arbitrage français. Avant le derby de dimanche soir à Geoffroy-Guichard face à une équipe de Saint-Etienne à l’agonie, et en attendant de savoir ce que la commission de discipline de la LFP décidera pour Emerson, la nomination de François Letexier pour cette rencontre importante face au rival régional, qui plus est dans son stade, provoque des réactions. Pourtant, l’an dernier, l’arbitre français était au sifflet lors de la victoire de Lyon contre Saint-Etienne.

Je pense qu'on peut faire un best of des erreurs de Monsieur Letexier tellement il en a fait face à l'OL !



Je ne comprends pas qu'on puisse mettre un arbitre qui manque d'expérience pour un derby https://t.co/cR2cfgEb37 — David Barbet (@davidbarbet) September 29, 2021

Mais en fouillant dans les dossiers, on se souvient qu’en 2018, Jean-Michel Aulas en personne s’était plaint à plusieurs reprise de François Letexier, l’arbitre breton étant notamment pointé du doigt pour des décisions défavorables lors des matchs de Lyon contre Bordeaux et Montpellier. Alors, trois ans plus tard, David Barbet, proche de l’Olympique Lyonnais et souvent relayé par le président de l’OL, est monté ce créneau après cette décision de confier le match ASSE-Lyon à Monsieur Letexier. « Je pense qu'on peut faire un best of des erreurs de Monsieur Letexier tellement il en a fait face à l'OL ! Je ne comprends pas qu'on puisse mettre un arbitre qui manque d'expérience pour un derby. Le match est important pour les deux équipes, je pense que Monsieur Buquet était mieux placé vu son expérience (...) je pense que le choix des arbitres n'est pas optimal, on a des arbitres qui ont + l'habitude que d'autre. Monsieur Letexier n'avait pas fait son meilleur match pour son dernier derby », a lancé le journaliste, rapidement soutenu par des supporters lyonnais. Cependant, ce feu nourri des critiques venues de Lyon contre les arbitres commence aussi à agacer le reste du monde : « Même message chaque fois que l’arbitre est annoncé. Pas un ne vous conviendrais… Qui voulez-vous ? Chaque arbitres a volé des points à l’OL et chaque arbitre en a donné », « Et si tu arrêtais de penser ça ferais du bien a tous...le match n'a pas encore eu lieu que tu pleures déjà. »