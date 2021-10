ASSE- OL : Juninho suspendu 3 matchs

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais a été sanctionné par la commission de discipline de la LFP suite au récent derby contre l'AS Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard.

Dans un communiqué, le gendarme du football français a annoncé la sanction prise à l’encontre de Juninho. « 9ème journée de Ligue 1 : AS Saint-Etienne – Olympique Lyonnais du 3 octobre 2021 - Comportement d’après-match de Juninho, directeur sportif de l’Olympique Lyonnais - Trois matchs de suspension dont deux matchs avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 19 octobre 2021 à 0h00, en application de l’article 18 du règlement disciplinaire de la LFP », précise la Ligue sans en dire plus sur la nature exacte des faits reprochés au directeur sportif brésilien de l'olympique Lyonnais.