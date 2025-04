ASSE-OL ‍: « ‍Il faudra un mort dans les stades ‍», il n'en peut plus

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL sort de deux rencontres éprouvantes face à Manchester United et l'AS Saint-Etienne. Les Gones vont devoir faire preuve d'un grand mental pour terminer la saison de la meilleure des manières.

L'OL a vécu deux coups durs importants en cette fin de saison. D'abord en Ligue Europa face à Manchester United puis en Ligue 1 dimanche soir à Saint-Etienne. Contre les Verts, les troupes de Paulo Fonseca seront passées à côté de l'évènement. Mais ils n'ont pas été du tout avantagés par les décisions arbitrales. Au contraire même ! Lucas Stassin devait en effet voir rouge après son intervention dangereuse sur Corentin Tolisso. Aussi, un des arbitres assistants de François Letexier aura été victime d'un projectile avant que la rencontre redémarre par la suite. Insupportable pour Edward Jay, qui ne comprend plus grand-chose à ce football actuel.

Un football dépassé ?

Sur le plateau de BFM, le journaliste a en effet poussé un énorme coup de gueule après les événements survenus à Saint-Etienne : « Je suis épuisé par ce monde du football. Les supporters... on va me dire que c'est isolé mais pourquoi aller au stade pour aller atteindre un joueur ou un arbitre ? C'est insupportable. Le délégué minimise en disant qu'il a pris un Doliprane. On a touché l'arbitre quand même. Normalement, quand il y a un incident, le match doit être arrêté. Mais la rencontre a continué. On avait réussi à sortir tout le monde du stade quand Payet avait reçu une bouteille à Lyon. Je suis épuisé aussi du coach stéphanois qui hurle dans tous les sens. Limite, il a applaudi l'arbitre quand il est passé du rouge au jaune. Comment on peut se faire induire par la VAR ? Comment on peut mettre un arbitre qui a arbitré en Ligue des champions dans la semaine ? Je ne comprends pas que le match ait continué. Il faudra un mort dans les stades pour qu'on prenne le taureau par les cornes. Mal nommer les choses c'est ajouter du malheur au monde comme disait Camus ».

A noter que l'AS Saint-Etienne pourrait prochainement écoper d'un retrait de points après les incidents qui se sont déroulés dimanche soir à Geoffroy-Guichard. Une bien mauvaise nouvelle dans la course au maintien.