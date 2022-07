Arsenal séduit Paqueta dans le dos de l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Non retenu par l’Olympique Lyonnais, et ouvert à l’idée d’un départ, Lucas Paqueta ne manque pas de sollicitations sur le marché des transferts. Parmi ses prétendants, Arsenal commence à gagner les faveurs du Brésilien en attendant de contacter la direction rhodanienne.

Pour Lucas Paqueta, c’est peut-être le moment de quitter l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain sort d’une deuxième partie de saison moins aboutie. Ce qui n’a pourtant pas affecté sa cote sur le marché des transferts. Le Brésilien fait toujours l’objet de rumeurs en Angleterre où Newcastle, l'équipe de son ami et ancien coéquipier Bruno Guimarães, n’est plus le seul pensionnaire de Premier League intéressé.

Arsenal pousse auprès du clan Paqueta

Selon une information reprise par The Sun, Arsenal fait désormais le forcing pour recruter Lucas Paqueta. Les dirigeants des Gunners tentent de convaincre le milieu polyvalent et son entourage. Et apparemment, le projet notamment présenté par le manager Mikel Arteta plaît à l’ancien joueur du Milan AC. A noter que le club londonien n’a entamé des discussions qu’avec le clan du joueur, et non pas avec l’Olympique Lyonnais. Les Anglais préfèrent gagner les faveurs de Lucas Paqueta avant de contacter ses supérieurs. D’autres courtisans de l’international brésilien ont d’abord discuté avec les décideurs rhodaniens, pour finalement se heurter au refus du Gone.

De toute façon, Arsenal connaît probablement les intentions de l’Olympique Lyonnais sur ce dossier. A travers ses déclarations, le président Jean-Michel Aulas laisse clairement la porte ouverte à un transfert. « Il y a des propositions pour lui, confiait le patron lyonnais la semaine dernière. Il y a un certain nombre de joueurs qui peuvent se sentir complétement dans le projet, et d'autres qui ne le sont pas. Economiquement, on a les moyens d'aller au bout de nos idées et des objectifs. Pour Lucas, évidemment le sujet s'est posé, on réfléchit. L'entraîneur nous a donné son avis et il y aura aussi ce que veulent faire les footballeurs. » Pour rappel, le prix de Lucas Paqueta serait fixé à 60 millions d’euros.