Arnaut Danjuma nouvelle cible de Bosz à l’OL ?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Cet hiver, la priorité de Peter Bosz pourrait être de recruter un pur ailier à l’Olympique Lyonnais lors du mercato.

Et pour cause, l’OL compte Islam Slimani et Moussa Dembélé en pointe. Au milieu de terrain, les Gones sont également bien fournis. En revanche, il n’y a pas pléthore de choix pour Peter Bosz sur les côtés de l’attaque. Xherdan Shaqiri et Karl Toko-Ekambi étaient les titulaires théoriques en début de saison. Mais si l’international camerounais assume son statut, ce n’est clairement pas le cas de l’ancien joueur du Bayern Munich et de Liverpool. Résultat des courses, Peter Bosz doit bricoler un 3-5-2 ou innover avec Lucas Paqueta ou Houssem Aouar sur un côté, ce qui ne lui convient pas. C’est ainsi que selon Todo Fichajes, l’entraîneur néerlandais de l'Olympique Lyonnais souhaite recruter un ailier lors du mercato hivernal. Et le média espagnol croit savoir que Peter Bosz apprécie beaucoup le profil d’Arnaut Danjuma.

Villarreal réclame 30 millions d'euros pour Danjuma

Deux ans après avoir misé sur Karl Toko-Ekambi, la direction de l'OL pourrait de nouveau taper à la porte de Villarreal pour le recrutement du Néerlandais d’origine nigériane. Du haut de ses 24 ans, Arnaut Danjuma réalise un excellent début de saison sous les couleurs de Villarreal avec un total de 9 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Son profil colle parfaitement avec celui que Peter Bosz recherche, à savoir celui d’un ailier rapide, bon passeur et efficace devant les buts. Capable de jouer à droite, Danjuma est un pur droitier habitué à jouer dans le couloir gauche. A l’instar de Karl Toko-Ekambi, il est également capable d’évoluer en pointe si besoin. Autant dire que pour Peter Bosz, il s’agit du joueur parfait à recruter au mois de janvier. Problème, Arnaut Danjuma est sous contrat avec le sous-marin jaune jusqu’en juin 2026 et Villarreal ne compte pas le libérer pour moins de 30 millions d’euros. De quoi sérieusement compliquer la tâche de l’OL…