Aouar victime d'un racisme anti-Algérien, l'OL se fâche

Par Claude Dautel

En décidant de choisir de jouer avec l'équipe d'Algérie, Houssem Aouar a eu droit à des insultes racistes sur les réseaux sociaux, et du côté du Groupama Stadum certaines attitudes ont choqué.

« L’OL apporte son soutien à Houssem Aouar ainsi qu’à toutes les personnes victimes de racismes et d’actes discriminatoires en raison de leurs origines ou choix de vie et condamne la haine. Le football est universel ! » Dans un message sur Twitter a mis un sérieux avertissement à ceux qui pensent que les réseaux sociaux autorisent le racisme. Depuis que le joueur lyonnais a dévoilé son intention de répondre à une éventuelle convocation des Fennecs, avec quelques propos un peu acides à l'encontre de la France, certains sont venus l'insulter, se pensant tout permis face à une décision qu'Houssem Aoaur a assumé de postuler à une place en équipe d'Algérie. Et tout a dégénéré.

Aouar choisit l'Algérie, les vannes sont ouvertes

📰 L’OL apporte son soutien à @HoussemAouar ainsi qu’à toutes les personnes victimes de racismes et d’actes discriminatoires en raison de leurs origines ou choix de vie et condamne la haine. 👊



Le football est universel ! ⚽ pic.twitter.com/DLdPXkWJ0C — Olympique Lyonnais (@OL) March 22, 2023

Le milieu de terrain de 24 ans avait déjà compris depuis le match OL-Nantes qu'il devait s'attendre à un afflux de messages violents, puisque les virages du Groupama Stadium avaient entonné la Marseillaise lorsqu'il était entré en jeu en seconde période, histoire de faire comprendre qu'ils n'avaient pas apprécié cette décision. Mais depuis, les insultes se sont transformées en messages ouvertement racistes, ce qui a poussé l'Olympique Lyonnais à sortir de son mutisme ce mercredi et à soutenir Houssem Aouar, même si ce dernier partira libre en fin de saison. Il n'est pas certain que cela soit hélas suffisant pour calmer ceux qui n'acceptent pas son désir de rejoindre l'Algérie.