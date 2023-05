Aouar, un grand de l'OL sort par la petite porte

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Plusieurs joueurs de l'Olympique Lyonnais feront leurs adieux au Groupama Stadium à l'occasion du dernier match à domicile de l'OL cette saison. Ce sera notamment le cas d'Houssem Aouar.

Né à Lyon, formé à l’OL, Houssem Aouar avait tout pour devenir une légende de l’Olympique Lyonnais, mais à 24 ans et après 8 ans sous le maillot du club rhodanien, le milieu offensif s’apprête à connaître son dernier match devant ses supporters. Arrivé à la fin de son contrat, celui qui a connu une sélection avec l’équipe de France (le 7 octobre 2020 contre l’Ukraine) va rejoindre un nouveau club l'été prochain, son nom étant cité en Serie A, en Bundesliga et en Liga avec de beaux noms pour accueillir un joueur dont le comportement a toujours été exemplaire quelles que soient les circonstances.

Aouar est suivi dans toute l'Europe

Pour l’instant, le joueur, dont la carrière est gérée par ses proches, n’a rien voulu dire sur son avenir, et a fait face aux critiques virulentes de la part de certains supporters lyonnais sans pitié et parfois à la mémoire un peu courte. Même s’il sort d’une saison 2022-2023 compliquée, puisqu’il n’a participé qu’à 17 matchs avec 1 but et 1 passe décisive, Houssem Aouar va désormais quitter l'Olympique Lyonnais pour découvrir un nouveau championnat européen et relancer sa carrière, laquelle s'enlisait du côté du Groupama Stadium alors même que la dernière politique sportive mise en place misait sur l'ADN OL.

L'OL tourne une page de son histoire

En sept ans de présence à l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar a tout de même disputé 232 matches et marqué 41 buts. Comme le rappelle Le Progrès, il a également participé à l’incroyable parcours de l’OL lors de la Ligue des champions 2020 qui s’est terminée par une élimination face au Bayer Munich, après avoir sorti la Juventus et surtout Manchester City. « Joueur talentueux, l’enfant du Tonkin à Villeurbanne part malheureusement par la petite porte, dommage pour ce joueur qui n’a jamais fait d’écart particulier », fait remarquer le quotidien régional, désolé, comme pas mal de monde, qu’un joueur comme Houssem Aouar, loin d'avoir fait des vagues sous le maillot lyonnais, n'ait pas une sortie digne de son rang.