OL : Anthony Lopes sauve Peter Bosz

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Ce dimanche soir, sur la pelouse de Bordeaux (2-2), l’Olympique Lyonnais de Peter Bosz a clairement été sauvé par un grand Anthony Lopes.

En quête de rachat après sa grosse déconvenue contre Reims mercredi dernier (1-2), le club rhodanien n’avait pas le droit à l’erreur à Bordeaux. Sauf que l’OL n’a pas réussi à se défaire du FCGB. Pourtant, Lyon a mené deux fois au score. D’abord grâce à un but de Denayer (29e), puis avec Thiago Mendes (41e), mais à chaque fois, Bordeaux est revenu dans le match pour arracher le point du match nul. En fin de partie, l’équipe de Vladimir Petkovic aurait même pu l’emporter. Vu que dans le temps additionnel, Bordeaux a eu deux énormes occasions pour gagner 3-2. Mais Anthony Lopes a encore sorti le grand jeu.

La Parade de Lopez et le loupé à la 93eme ☠️☠️ Bordeaux peut avoir de gros regrets sur la fin...

Mais alorsa défense de l'OL... Elle va les empêcher de viser plus haut, c'est impossible en l'état — Grégory Ascher (@GregoryAscher) December 5, 2021

Gardien le plus sollicité de la Ligue 1 depuis le début de la saison, l’international portugais a effectivement claqué un tir de M’Baye Niang à bout portant à la 93e minute de jeu. Un arrêt stratosphérique dans la foulée duquel il a poussé un énorme coup de gueule sur sa défense, beaucoup trop passive sur ce coup-là, et plus généralement sur toute cette rencontre à Bordeaux. Sans un grand Lopes, l’OL aurait donc perdu un deuxième match de suite. Et ça, les suiveurs du championnat de France en sont bien conscients, et c’est pour cette raison qu’ils ont tenu à féliciter le portier des Gones sur Twitter.

Quel arrêt de Lopes ! Mon dieu la faiblesse de la défense de l’OL… 2-2 score final. Lyon est 12ème au soir de la 17ème journée. Et le pire, c’est qu’il y a une forme de logique. #FCGBOL — Giovanni Castaldi (@Gio_Castaldi) December 5, 2021

Quelle horreur l’animation défensive de l’OL (merci Onana qui a réfléchi sur plusieurs projets à la fois) — Elton Mokolo (@EltoMok) December 5, 2021

D’une manière générale, on peut donc dire que Lopes est le sauveur attitré de Peter Bosz cette saison. Car sans lui, le bilan, déjà décevant du coach néerlandais en L1, aurait été encore plus mauvais.