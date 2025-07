Amical ‍: L'OL décroche un triste nul contre Molenbeek

Pour son deuxième match de préparation, l'Olympique Lyonnais recevait le club belge de Molenbeek ce mercredi matin au Groupama Training Center. Cela a été l'occasion pour Paulo Fonseca de donner du temps à son effectif, et notamment à Afonso Moreira, mais pour le reste, l'entraîneur portugais de l'OL n'aura pas grand-chose à retenir de ce triste 0-0. Un score qui est plutôt flatteur pour la formation lyonnaise.

