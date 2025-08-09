Amical ‍: L'OL conclut parfaitement sa préparation

A Bourgoin-Jallieu, l'OL a battu Getafe 2-1 pour son dernier match de préparation avant le retour de la Ligue 1, à Lens, samedi prochain. Les penaltys animaient une rencontre très musclée. Merah était fauché dans la surface, permettant à Mikautadze d'ouvrir le score en deux temps (25e). Getafe égalisait aussi de cette manière après une faute de Niakhaté. Milla prenait Descamps à contre-pied (40e). Enfin, Mikautadze était poussé fautivement dans la surface espagnole par Djene, exclu directement. Maitland-Niles transformait la sentence avec sang-froid (64e).
