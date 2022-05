Allez les Verts, le cri du coeur de l'OL

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Très mal en point dans la lutte pour le maintien avant la 38e et dernière journée de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne a reçu un étonnant soutien de la part d’un dirigeant de… l’Olympique Lyonnais.

En fin de semaine, deux clubs historiques du championnat de France pourraient subir une cuisante relégation. Si Bordeaux a déjà un pied et demi en L2 depuis sa place de lanterne rouge, l’ASSE a encore l’espoir d’arracher les barrages. Pour cela, l’équipe de Pascal Dupraz devra faire un meilleur résultat que Metz, passé devant les Verts à la différence de buts la semaine passée. Et vu que les Grenats auront fort à faire pour prendre des points face au PSG au Parc des Princes samedi, un match nul pourrait donc suffire à Sainté du côté de Nantes pour sauver ce qui peut encore l’être. Un dénouement positif que tout le monde espère dans le Forez, et même chez les voisins lyonnais. En effet, Claudio Caçapa a confié qu’il aimerait bien voir l’ASSE se maintenir en L1 afin de poursuivre l’histoire du derby la saison prochaine.

Claudio Caçapa sur l’ASSE : « J’espère qu’ils vont rester en Ligue 1»

Si même Claudio Caçapa le dit : «Pour moi le derby c’est un des plus grands matchs à jouer. Les supporters aiment avoir des matchs contre Saint-Etienne. Le derby, on aime le jouer, le coacher, donc on espère qu'ils resteront en Ligue 1» #ASSE pic.twitter.com/NVqzblsWma — Diego (@DiegoFvrr) May 19, 2022

« Le derby contre l’ASSE, c’est l’un des plus grands matchs à jouer dans une saison. Les supporters aiment avoir des matchs contre Saint-Etienne, donc j’espère qu’ils vont rester en Ligue 1 parce que c’est un match qu’on a envie de jouer chaque année », a lancé l’adjoint de Peter Bosz lors d’une conférence de presse avant l’ultime match de la saison de l’OL face à Clermont. Une déclaration qui fait parler à Lyon, où le malheur est souvent demandé pour les Stéphanois. Mais pour une fois, quelques Gones voudront donc du bien aux Verts, histoire que l’un des meilleurs matchs de la saison puisse continuer à se jouer au sommet du foot français. Un désir lyonnais légitime quand on sait que les suiveurs de l’OL ont pris du plaisir dans les derniers derbies, sachant que Sainté n’a plus gagné depuis 2019.