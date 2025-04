Alexandre Lacazette c'est fini, l'OL a compris

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Titulaire à la pointe de l’attaque de l’OL contre Saint-Etienne dimanche soir, Alexandre Lacazette a été fantomatique. Le capitaine lyonnais a vécu son dernier derby et cela restera un souvenir douloureux.

Loin d’être indiscutable aux yeux de Paulo Fonseca ces dernières semaines, Alexandre Lacazette a tout de même bénéficié de la confiance du coach de l’Olympique Lyonnais pour démarrer le derby contre Saint-Etienne ce dimanche en clôture de la 30e journée de Ligue 1. L’entraîneur portugais a estimé que l’expérience de Lacazette dans ce type de match était trop précieuse pour s’en passer, mais le buteur de 35 ans n’a pas pesé bien lourd face à ce qui est pourtant la deuxième pire défense du championnat derrière Montpellier. Dans les colonnes de L’Equipe, le « Général » a d’ailleurs hérité d’un triste 2/10 qui dit tout de sa performance fantomatique à Geoffroy-Guichard.

« Un tir mais pas la moindre occasion pour le capitaine lyonnais, qui a vraisemblablement disputé son dernier derby et en gardera un souvenir douloureux. Comme cela lui arrive trop souvent ces derniers temps, il a peiné à se connecter avec l'équipe, a manqué de justesse dans ses remises et a subi le combat » peut-on lire dans les colonnes du quotidien national. Un avis partagé par les supporters lyonnais sur les réseaux sociaux, où l'on estime que la fin de l’histoire est pénible entre Alexandre Lacazette et son club de coeur.

Lacazette très critiqué après le derby

« Je déteste jouer les Casandre mais la saison de Lacazette confirme mes craintes et l'ultime sera la fin contre Angers. Il va parvenir à quitter l'OL quasiment détesté par le public et pourtant je veux qu'il me fasse taire, mais à chaque match c'est de pire en pire », « Lacazette il ferait mieux de dire qu'il est blessé et de partir en vacances pour être aussi inutile sur un terrain » ou encore « Nul inexistant ! C’est dans les grands matchs qu’on voit les grands joueurs, Lacazette dehors » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les supporters de l’OL ne semblent pas pardonner à Alexandre Lacazette sa performance catastrophique face à Saint-Etienne ce dimanche soir. Pour ne rien arranger, le capitaine lyonnais, averti dans le Forez, sera suspendu pour la réception de Lens le 4 mai prochain.