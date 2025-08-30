Akouokou change encore d'avis, l'OL est fou

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Désireux de dégraisser son effectif au maximum, l’OL souhaite trouver une porte de sortie à son milieu de terrain Paul Akouokou. Mais l’international ivoirien est lui beaucoup moins pressé de faire ses valises.

Déjà très actif dans les sens des départs, l’Olympique Lyonnais a bouclé un transfert douloureux ces dernières heures. Georges Mikautadze a effectivement fait ses adieux à l’OL. L’international géorgien prend la direction de Villarreal, où il est attendu pour s’engager contre 30 millions d’euros. Un transfert qui va soulager les Gones sur le plan financier, ce qui n’empêche pas que Mathieu Louis-Jean aimerait boucler encore quelques départs. On ne parle plus de titulaires comme Malick Fofana par exemple, mais plutôt de joueurs indésirables dont les salaires continuent de peser lourd dans la masse salariale du club.

OL : Mikautadze quitte Lyon en pleurs https://t.co/yGqcygba0G — Foot01.com (@Foot01_com) August 30, 2025

C’est notamment le cas pour Paul Akouokou. Longtemps réticent à l’idée de partir, le milieu de terrain ivoirien avait accepté de s’en aller au Real Saragosse. Mais voilà que selon les informations du quotidien espagnol Sport, le milieu de l’Olympique Lyonnais change encore d’avis. En effet, alors que tous les feux étaient au vert pour la venue de Paul Akouokou au Real Saragosse, le joueur a de nouveau exprimé des doutes quant à son transfert en deuxième division espagnole.

Akouokou traine des pieds pour quitter l'OL

Et pour cause, le milieu de terrain de l’OL souhaite attendre la dernière minute afin de voir si un club évoluant en première division en Europe souhaite le recruter. Autrement dit, le Real Saragosse n’est pas une destination qui emballe le joueur, pas enthousiaste à l’idée d’évoluer en deuxième division espagnole la saison prochaine. De quoi agacer les dirigeants de l’Olympique Lyonnais, qui ont trouvé un accord avec leurs homologues espagnols depuis plusieurs semaines pour le prêt de Paul Akouokou avec une prise en charge partielle du salaire par le club rhodanien.