Afonso Moreira arrive à l’OL pour 5 ME

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La première recrue de l’Olympique Lyonnais est quasiment connue. En cas de feu vert de la DNCG, le club de John Textor fera signer Afonso Moreira. Depuis quelques heures, le dossier était devenu brûlant et un accord a été trouvé pour son transfert, affirme L’Equipe ce mardi soir. L’ailier du Sporting va prendre la direction de Lyon contre la somme de 2 millions d’euros. Un pari sur l’avenir bien sûr, avec un joueur de 20 ans, qui n’a fait que trois apparitions en équipe première du club de Lisbonne.

OL : Fonseca craque pour un prodige portugais https://t.co/e8OpoVo8UW — Foot01.com (@Foot01_com) June 17, 2025

Cela ne l’empêchera pas de signer jusqu’en juin 2030, lui qui a l’avantage de pouvoir jouer ailier sur les deux côtés de l’attaque. Cette signature ne pourra toutefois pas avoir lieu avant le 24 juin, date du passage de l’OL devant la DNCG. Et il faudra en plus de cela que le gendarme financier du football donne son accord pour laisser Lyon en Ligue 1, et libre de recruter selon son bon vouloir.