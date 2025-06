Affaire Congré ‍: Le procureur de Montpellier livre ses vérités

Dans : OL.

Par Alexis Rose

L’affaire Daniel Congré n’a pas fini de faire du bruit. Si l’enquête se poursuit du côté de Montpellier, où le coordinateur sportif de l'OL a subi une blessure au thorax lundi soir à son domicile de Pérols, l’affaire va prendre une nouvelle tournure. Car si Congré a rejeté l’hypothèse de la piste d'une tentative de suicide, évoquée par le parquet de Montpellier, l’ancien capitaine du MHSC aurait pourtant bel et bien tenté de mettre fin à ses jours. Puisque ce jeudi soir, le procureur de Montpellier Fabrice Bélargent a décidé de prendre la parole pour rétablir la vérité en dévoilant quelques détails de l’enquête.

Daniel Congré s’est « volontairement planté un couteau dans le thorax »

« J’ai dans un premier temps communiqué de manière sommaire afin de préserver au mieux la sphère privée et intime de Monsieur Congré dans la mesure où le constat initial semblait faire consensus. Mais ce bien curieux “accident domestique” va me conduire à compléter les investigations. À l’arrivée des policiers primo-intervenants, l’épouse de M. Congré leur a indiqué qu’il s’était volontairement planté un couteau dans le thorax, ce qu’elle avait d’ailleurs déjà indiqué à l’opérateur du “18”. Entendue ultérieurement, elle a évoqué une dispute conjugale à l’issue de laquelle, alors que Monsieur Congré préparait le repas, elle l’a vu prendre un couteau à steak et se le planter dans le thorax juste en dessous du pectoral gauche. Lors de son examen par un médecin légiste, M. Congré a indiqué au praticien qu’il s’était lui-même porté un coup de couteau à steak en région thoracique antérieure gauche dans ce qu’il décrit comme un geste impulsif », a détaillé, dans le Midi Libre, le procureur de la République de Montpellier, qui avoue donc que Congré a bien tenté de se suicider contrairement à ce qu’il a dit, ou alors qu'il a fait un geste délibérément provocateur qui est allé beaucoup trop loin. Dans les jours à venir, quand il aura pleinement récupéré de sa grave blessure, le dirigeant de l’OL sera entendu par les enquêteurs pour finir de faire la lumière sur cette sombre affaire.