Accord total, Romain Faivre arrive à Lyon pour 18ME !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le départ de Bruno Guimarães à Newcastle étant désormais dans l'attente d'une officialisation imminente, l'OL a déjà négocié la venue de Romain Faivre.

L’Olympique Lyonnais ne va pas laisser déprimer ses supporters trop longtemps puisque le transfert de Bruno Guimarães à Newcastle va permettre de signer un ou plusieurs joueurs d’ici lundi minuit, deadline du mercato d’hiver. Ce samedi soir, et à 48 heures du buzzer, Julien Maynard annonce que Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot ont trouvé un accord total avec leurs homologues brestois afin de permettre de faire venir Romain Faivre dans l'effectif de Peter Bosz. Le joueur brestois de 21 ans est attendu dimanche à Lyon afin de passer sa visite médicale et de signer un contrat de 5 ans avec l’OL. Selon le journaliste de TF1, pour s’offrir celui qui était convoité par plusieurs gros clubs européens, et notamment l’AC Milan, le club rhodanien va débourser 15 millions d’euros plus 3 millions de bonus.

Faivre signe à Lyon pour 18 millions d'euros

Accord total Lyon - Brest pour le transfert de Romain Faivre !

Le joueur passera sa visite médicale demain avant de s’engager avec l’OL. #Mercato — Julien Maynard (@JulienMaynard) January 29, 2022

La signature de Romain Faivre pourrait bien ne pas être la dernière de ce mercato d'hiver pour l'Olympique Lyonnais où l'on a décidé d'investir afin de se donner toutes les chances de réussir une fin de championnat de Ligue 1 et d'Europa League de toute beauté. Peter Bosz va donc pouvoir compter sur du sang neuf pour réussir ce que pour l'instant il n'a pas fait, à savoir amener lieu sur le podium, ou du moins à proximité afin de pouvoir arracher un ticket pour la prochaine Ligue des champions.