Accord OL-Lens, Satriano arrive dimanche à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Cette fois, c'est certain, Martin Satriano va venir renforcer l'Olympique Lyonnais. L'OL et le RC Lens ont trouvé un accord et l'attaquant arrivera dimanche dans la capitale des Gaules.

C'est L'Equipe qui le confirme, les dirigeants de Lyon et leurs homologues lensois viennent de s'entendre pour le prêt avec option d'achat de Martin Satriano. L'attaquant international uruguayen, sur lequel Pierre Sage ne compte pas cette saison, va rejoindre l'effectif de Paulo Fonseca sous forme de prêt payant avec une option d'achat à hauteur de 5 millions d'euros. Placé dans l'obligation de recruter deux attaquants après le départ de Georges Mikautadze, l'Olympique Lyonnais a rapidement bouclé la signature de Martin Satriano, lequel aura la trêve international pour s'intégrer dans sa nouvelle équipe.

Satriano arrive lundi à Lyon

Martin Satriano est attendu dimanche dans la capitale des Gaules pour passer sa visite médicale avant de signer son nouveau contrat avec l'OL. Hugo Guillemet précise que le club rhodanien est toujours en quête d'un autre avant-centre avant la fin du mercato, lundi soir à 20 heures. Il reste 48h à Lyon pour boucler ce recrutement et donner à Paulo Fonseca une équipe susceptible de jouer le podium de la Ligue 1 et faire un beau parcours en Europa League.