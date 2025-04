A Lille, Paulo Fonseca rêvait déjà de l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Paulo Fonseca, entraineur de l'OL, s'est laissé aller à une confidence surprenante dans son entretien à L'Equipe sur ce qu'il pensait déjà de Lyon quand il était encore au LOSC.

Voilà une déclaration qui risque de dégrader l’image très positive laissée par Paulo Fonseca à Lille. Désormais entraineur de l’OL après un passage raté au Milan AC, le technicien portugais n’a pas hésité à confier que, lorsqu’il était en poste au LOSC, il se voyait déjà bien arriver un jour sur le banc du Groupama Stadium. Une sortie dans L’Equipe à l’occasion de laquelle il fait cette révélation sur son admiration de longue date pour John Textor et son désir de travailler un jour à Lyon.

Paulo Fonseca est fan de John Textor

OL : Paulo Fonseca suspendu 9 mois, c'est à cause du Milan AC https://t.co/VmuKzy7eQQ — Foot01.com (@Foot01_com) April 17, 2025

« Je connais John (Textor) depuis longtemps. Il avait déjà essayé de me recruter pour Botafogo... Depuis le premier jour, j'aime son enthousiasme. Il m'excite, en fait ! Il pense toujours qu'on peut gagner, et ce qu'il a fait à Botafogo, c'est juste incroyable. J'aime les personnes ambitieuses et John est très ambitieux. Quand il m'a appelé, on a parlé beaucoup du club et de ce qu'il voulait faire cette saison. Ça m'a excité car je dois avouer que depuis Lille, l'OL était un club qui me faisait rêver. Là, John et son équipe m'ont vraiment convaincu de venir. Et je sais aussi que pour lui, c'était très difficile de prendre la décision par rapport à Pierre Sage », a souligné l’entraîneur lyonnais, qui n’a pas hésité bien longtemps avant de signer à l’OL au coeur de l’hiver, même si le timing a beaucoup surpris et laissait à penser que les dés étaient pipés par rapport à Pierre Sage.

Pour le moment, l’aventure de Paulo Fonseca est certes ternie par sa longue suspension, mais les résultats sont plutôt positifs avant le match décisif contre Manchester United en quarts de finale retour d’Europa League.