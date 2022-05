A la poursuite de son rêve en C4, l’OL se fait chambrer

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Malgré la victoire à Marseille (3-0) dimanche, l’Olympique Lyonnais garde très peu de chances d'atteindre le podium de Ligue 1. Alors qu’il espérait retrouver la Ligue des Champions, le club rhodanien devrait plutôt viser la Ligue Europa Conférence, d’où le commentaire chambreur de Vincent Duluc.

Ce succès convaincant au Vélodrome le confirme, l’Olympique Lyonnais avait les moyens d’atteindre ses objectifs cette saison. L’actuel septième de Ligue 1 n’est clairement pas à sa place en milieu de tableau. Sa véritable valeur se situe beaucoup plus proche du podium et des accès à la Ligue des Champions. Les Gones ont pourtant très peu de chances d’y parvenir en fin de saison. Moqueur, Vincent Duluc constate que le club rhodanien ferait mieux de se préparer à découvrir la Ligue Europa Conférence.

L'OL a tout gâché

« Cette équipe, donc, qui présente le plus gros différentiel de L1 entre la qualité et la performance, une lourde pierre dans le jardin de Peter Bosz, se montre d'une instabilité invraisemblable, que son exploit de dimanche souligne bien plus qu'il ne la cache, a commenté le journaliste de L’Equipe. Voilà certes l'OL à deux points de son grand rêve de Ligue Europa Conférence, si Nice remporte la Coupe de France, mais si c'est Nantes il en sera à cinq points, et il aura gagné à Marseille pour des nèfles, en donnant l'impression d'avoir attendu le 1er mai pour se mettre vraiment au boulot. »

⁦@OL⁩ un article pathétique quand on connaît la difficulté pour gagner à Marseille,1un contexte très spécial où tous les excès sont permis y compris par le coach OM!La performance de Peter Bosz , et la qualité de l’équipe méritait beaucoup mieux ! https://t.co/XYo45oo811 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) May 2, 2022

En parlant de travail, la direction en aura cet été au moment d’étudier certains cas individuels. « Après le départ de Juninho en décembre dernier, l’OL va devoir trancher le cas de Peter Bosz, va mettre une bonne partie de son effectif sur le marché (Paqueta, Mendes, Dembélé, Aouar, Dubois, notamment) et s'apprête à renouveler son actionnariat, après l'annonce que Jérôme Seydoux et Pathé, après vingt-trois ans de présence, ainsi qu'IDG Capital, présent depuis août 2016, avaient déclenché un processus de vente », a rappelé le spécialiste dans son édito.

Tactique : comment Peter Bosz s'est inspiré de Feyenoord pour battre l'OM



Une fois de plus vainqueur au Vélodrome, l'OL s'est inspiré du Feyenoord Rotterdam pour troubler Marseille dans une rencontre riche en tournants https://t.co/2kjgDJf7HJ #OMOL pic.twitter.com/XZE7xhyl1z — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 2, 2022

Puis Vincent Duluc est à nouveau revenu sur la perspective de disputer la C4. Toujours sur un ton chambreur. « Être ou ne pas être européen, dans ces conditions, n'est pas tout à fait la même chose et être en Ligue Europa Conférence est encore autre chose. Mais s'ils veulent vraiment savoir à quoi cela ressemble, et savoir ce qu'ils vont jouer dans les trois dernières journées, ils peuvent toujours regarder OM-Feyenoord, jeudi soir », a conseillé le journaliste, sans ménager l’équipe stoppée par West Ham en quarts de finale de la Ligue Europa.