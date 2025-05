A fond sur Tagliafico, l’OL reçoit une mauvaise nouvelle

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Alors que son contrat expire le mois prochain, Nicolas Tagliafico pourrait finalement rester à l’Olympique Lyonnais. C’est en tout cas le souhait du club rhodanien qui tente de prolonger son bail. Le problème, c’est que le latéral gauche argentin a de plus en plus de possibilités pour son avenir.

Dans son avertissement lancé aux pensionnaires de Ligue 1, Jean-Marc Mickeler a pris soin de ne citer personne. Mais lorsqu’il évoque de possibles rétrogradations administrations, le président de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) pense probablement à l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien, relégué à titre conservatoire en novembre dernier, inquiète à cause de ses finances dans le rouge. Son propriétaire John Textor doit vite enregistrer des recettes et alléger la masse salariale de l’effectif.

Ce n’est pas le moment d’offrir des revalorisations. Et pourtant, l’Olympique Lyonnais souhaite offrir un nouveau contrat à Nicolas Tagliafico. Le latéral gauche de 32 ans, valeur sûre du vestiaire de Paulo Fonseca, arrive à la fin de son engagement le mois prochain. Mais la direction refuse de le laisser partir libre et tente de le convaincre de prolonger, sans doute avec une augmentation de salaire. Bien sûr, on devine que l’Olympique Lyonnais n’a pas énormément de marge pour satisfaire l’Argentin. Les discussions s’annoncent difficiles, d’autant que Nicolas Tagliafico a d’autres propositions sur la table.

Besiktas se mêle à la lutte

On sait que la Real Sociedad aimerait obtenir sa signature. Et selon les informations de Fotomaç, Besiktas et son entraîneur norvégien Ole Gunnar Solskjaer sont également sur le coup. Le récent quatrième du championnat turc serait même confiant dans la mesure où la perspective d’évoluer du côté d’Istanbul ne laisserait pas le Gone insensible. Encore un obstacle supplémentaire pour l’Olympique Lyonnais dont le contexte de crise ne peut pas rassurer le champion du monde.