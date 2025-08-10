5 noms cités pour remettre l’OL d’attaque

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après la victoire en amical contre Getafe (2-1) samedi, le directeur technique de l’Olympique Lyonnais Matthieu Louis-Jean a annoncé son intention d’attirer deux ou trois recrues supplémentaires. L’une d’entre elles viendrait renforcer le couloir droit. Reste à savoir quel profil sera privilégié.

Le recrutement de l’Olympique Lyonnais va se poursuivre. « Au moins deux-trois arrivées » supplémentaires sont espérées selon le directeur technique Matthieu Louis-Jean. Un renfort en pointe doit venir concurrencer Georges Mikautadze. Quant au couloir droit, le dirigeant a évoqué la possible signature d’un ailier. Bien évidemment, les pistes actuellement à l’étude n’ont pas été révélées. Le club rhodanien, dans le collimateur de la DNCG, va sûrement s’orienter vers de bonnes affaires. D’où les dossiers proposés par Top Mercato.

D’après nos confrères, l’Olympique Lyonnais ferait bien de se pencher sur le Néerlandais Sontje Hansen qui apparaît sur la photo de l'article. Cet attaquant polyvalent de 23 ans évolue au NEC Nimègue où il avait terminé la saison dernière avec 6 buts et 4 passes décisives en championnat. Ses performances avaient déjà attiré l’attention du Racing Club de Lens l’hiver dernier. Sa valeur est estimée à 4 millions d’euros, tout comme Abu Kamara, l’Anglais de 22 ans qui porte le maillot d’Hull City en Championship.

Des pistes en D2

Si l’Olympique Lyonnais n’a pas peur de tenter des paris issus d’une deuxième division, il pourrait également s’intéresser à l’Espagnol Carlos Alvarez (22 ans), auteur de 7 buts et 11 passes décisives pour permettre à Levante de retrouver la Liga cette saison. Enfin, le média conseille au club rhodanien de jeter un œil à Westerlo où s’illustre l’Américain Griffin Yow (22 ans), entré dans la dernière année de son contrat, et du côté du FC Sion, l’équipe du polyvalent Théo Berdayes qui a terminé le précédent exercice avec 4 buts et 6 passes décisives dans le championnat suisse.