40% de l'OL à vendre, coup de tonnerre à Lyon !

Par Claude Dautel

Dans un communiqué commun, le groupe Pathé, actionnaire historique de l'Olympique Lyonnais, et IDG Capital, partenaire chinois de l'OL, annoncent la mise en vente de leurs parts, soit près de 40% du club de Jean-Michel Aulas.

A deux heures du coup d’envoi du match aller d’Europa League entre le FC Porto et l’Olympique Lyonnais, c’est un vrai coup de tonnerre qui vient de résonner dans le ciel de la capitale des Gaules. En effet, contre toute attente, le groupe Pathé et IDG Capital ont révélé qu’ils avaient missionné une banque d’investissement afin d’étudier la vente de leurs parts, soit respectivement 19,36% et 19,85% du capital, mais 49,78% des droits de vote à eux deux, contre 17, 72% des parts et 29,75% des droits de vote pour Holnest, la holding représentant Jean-Michel Aulas et sa famille. Les deux actionnaires ont demandé à la banque Raine, qui est spécialisé dans le sport et les médias « d’évaluer leurs options stratégiques et financières concernant leurs participations respectives dans le club », en précisant « avoir reçu des marques d'intérêt de la part d'investisseurs et privilégieront les parties souhaitant collaborer avec la direction actuelle afin de continuer à développer la vision du club et de s'appuyer sur l'héritage de l'Olympique Lyonnais. »

L'OL vit un tournant de son histoire

Le président @JM_Aulas et notre ambassadeur et administrateur @tonyparker ont rencontré mardi à Dubaï @HHAhmedBinSaeed, fondateur et président de notre partenaire premium @emirates.

Très honorés d'avoir Emirates à nos côtés et d'avoir terminé cette journée par une belle victoire. pic.twitter.com/pQQf00Zpi4 — Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2022

Pour l'instant, le président de l'OL, actuellement au Portugal avec son équipe, n'a pas réagi à cette annonce qui va marquer le début d'une nouvelle ère dans l'histoire du club de Jean-Michel Aulas, ce dernier devant décider s'il laisse entrer un gros actionnaire, capable même de prendre le pouvoir. Ces dernières années, comme dans d'autres clubs, on évoque la vente de l'Olympique Lyonnais, mais JMA n'a jamais fait part de son désir de définitivement passer la main. Le départ annoncé de Jérôme Seydoux, dont il était très proche, pourrait toutefois l'inciter à réfléchir sur la suite des événements. Reste à savoir quel investisseur sera prêt à racheter l'OL et à y mettre les moyens qu'il faut. Les regards vont forcément se tourner vers l'Arabie Saoudite, Emirates étant sponsor maillot de Lyon, les États-Unis ou bien encore la Chine, même si ces derniers temps le football traverse aussi une grosse crise dans l'Empire du Milieu.