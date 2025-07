17 millions pour Nuamah, miracle à l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré sa grave blessure au genou, Ernest Nuamah a des courtisans au mercato. L’international ghanéen a la cote en Premier League mais aussi aux Etats-Unis, où Los Angeles propose 17 millions d’euros pour le recruter.

Titulaire à l’Olympique Lyonnais avant sa rupture des ligaments croisés la saison dernière, Ernest Nuamah a cruellement manqué à l’équipe de Paulo Fonseca dans le sprint final. L’international ghanéen, auteur de 3 buts en 2024-2025, n’est pas le joueur le plus efficace mais son profil de dribbleur fou et de joueur très percurant est assez unique au sein de l’effectif lyonnais. Les qualités de Nuamah ont d’ailleurs conquis bon nombre de ses courtisans, qui restent attentifs à ce dossier malgré la blessure de l’ailier de l’OL. En Angleterre, le joueur de 21 ans a une belle cote mais c’est à la surprise générale aux Etats-Unis que Nuamah pourrait continuer sa carrière.

Sensation en vue : Ernest Nuamah (21 ans, 15M€), après une saison compliquée à l’OL, est pisté par le Los Angeles Galaxy. Une offre de 17M€ et un contrat de 5 ans à 2,5M$/an sur la table !



Selon les informations du site Africa Foot, Los Angeles Galaxy a contacté le club rhodanien au cours des derniers jours afin de prendre la température. Les contacts entre les deux clubs ont été positifs à tel point que le club américain a soumis une première offre pour s’attacher les services d’Ernest Nuamah. Selon le média spécialisé, cette proposition américaine s’élève à 17 millions d’euros. Un petit miracle pour l’OL, qui a besoin de vendre et qui pourrait récupérer un joli chèque avec un joueur gravement blessé et dont on ignore s’il retrouvera son niveau en fin d’année 2025 lors de son retour.

Un gros salaire proposé à Ernest Nuamah

Paulo Fonseca sera bien sûr concerté pour savoir s’il faut vendre Ernest Nuamah ou pas mais on peut imaginer qu’avec cette somme, la cellule de recrutement lyonnaise serait ensuite en mesure de remplacer le Ghanéen avec un joueur au profil moins risqué sur le plan physique. Reste toutefois à savoir si Nuamah, qui avait refusé de signer à Everton il y a quelques mois, acceptera l’exil américain à seulement 21 ans. Los Angeles met en tout cas le paquet pour le convaincre avec un contrat de cinq ans et un salaire estimé à plus de 2,5 millions de dollars par an.