115 ME en réserve, l'OL n'a pas dit son dernier mot ‍!

Par Mehdi Lunay

John Textor est tombé de haut quand la rétrogradation de l'Olympique Lyonnais en Ligue 2 a été annoncée par la DNCG. Pour beaucoup d'observateurs, impossible que l'Américain remonte la pente en quelques jours. Pourtant, l'argent manquant serait bien là pour l'OL.

L'Olympique Lyonnais en Ligue 2, c'est un scénario plus que probable depuis mardi soir et le passage du club rhodanien devant la DNCG. Le gendarme financier du football français a été sans pitié avec les Gones, jugeant que John Textor n'avait pas apporté l'argent réclamé sur les comptes. Depuis plusieurs mois, la tâche était pourtant claire. L'OL devait trouver 175 millions d'euros pour éviter une rétrogradation. La catastrophe n'est pas assurée pour les Lyonnais qui peuvent faire appel et solliciter un deuxième rendez-vous devant l'instance mais les supporters sont pessimistes.

Le transfert de Cherki n'a pas été comptabilisé

Difficile de combler une telle dette en quelques jours quand la mission n'a pas été accomplie en plusieurs mois. Néanmoins, l'OL ne serait pas si loin du but selon les informations de La Chaîne L'Equipe. Les chroniqueurs de l'Equipe de Greg ont analysé les chiffres financiers de l'Olympique Lyonnais. Selon eux, la DNCG aurait pris en compte 134 millions d'euros présentés par John Textor lors de l'entretien de mardi. Cet argent provient de l'apport récent des actionnaires (83 millions d'euros), des ventes du mercato d'hiver (28,5 millions d'euros) et des options d'achats validées de Lepenant, Benrahma et Amin Sarr (22,5 millions d'euros).

Par contre, le gendarme financier n'aurait pas accepté la cession de Luiz Henrique de Botafogo au Zenit Saint-Petersbourg pour 33 millions d'euros. Plus étonnant, elle n'a pas homologué la vente de Rayan Cherki à Manchester City pour 42,5 millions d'euros. Enfin, le dossier présenté par l'OL ne comprend pas les 40 millions d'euros promis par Textor et relatifs à la vente des parts de Crystal Palace. Ces informations sérieuses indiqueraient que l'Américain ne ment pas et possède bien l'argent. Reste alors à le mettre sur les comptes de l'OL et surtout à temps pour la DNCG.