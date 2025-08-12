TV ‍: Benfica-Nice trouve un diffuseur à 10 heures du coup d’envoi

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Excellente nouvelle pour les supporters de l’OGC Nice, le match retour du premier barrage de Ligue des Champions contre le Benfica Lisbonne ce mardi soir sera diffusé. Une semaine après le match aller qui n’avait pas été diffusé, la rencontre des hommes de Franck Haise sera bien disponible pour les supporters du Gym. Le match sera disponible sur les chaînes locales de BFM ainsi que sur Twitch et YouTube de RMC Sport. Une très bonne nouvelle pour le club azuréen et ses supporters, qui devront réaliser un exploit pour s’en sortir à Lisbonne après la défaite 0-2 au match aller à l’Allianz Riviera.